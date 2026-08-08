Los desafíos que enfrenta De la Espriella para gobernar una Colombia profundamente dividida

Desde el momento en Abelardo de la Espriella recibió la banda presidencial colombiana tras cuatro años del primer gobierno de izquierda en la Universidad Santiago de Cali, las expectativas de los colombianos dejaron de posarse sobre las promesas de campaña del líder de Defensores de la Patria y pasaron a concentrarse en los resultados de su gobierno .

Hace apenas unos meses emprendí un camino que muchos creían imposible. El 16 de julio de 2025 anuncié mi decisión de aspirar a la Presidencia de Colombia. Desde ese día comenzó una travesía que nos llevó a recorrer más de 90 municipios, a recoger más de cinco millones de firmas… pic.twitter.com/zRIIaajtpf

Con una economía deficitaria, un sistema de salud en terapia intensiva, el peor pico de violencia de los grupos armados en los últimos 20 años y la población partida entre dos visiones antagónicas de país , De la Espriella deberá ahora aprovechar el período de gracia de los nuevos mandatarios para intentar cumplir con sus promesas de mano dura contra el crimen y recorte drástico del Estado .

Pero con una firme y numerosa oposición encabezada por el presidente saliente, Gustavo Petro , y su delfín político, Iván Cepeda –que organizará al antiguo oficialismo del Pacto Histórico desde su curul en el Congreso–, el margen de maniobra del nuevo presidente colombiano podría no ser tan amplio como a él le gustaría.

“Si bien De la Espriella enfrenta urgencias inmediatas en temas como la seguridad y la salud, el elemento central es la gobernabilidad, porque él solo tiene cuatro senadores y un representante a la cámara ”, analizó para LA NACION Sergio Guzmán , director de Colombia Risk Analysis.

La agrupación que encabeza De la Espriella recién acaba de asegurarse el carácter de partido , ya que aunque durante la campaña el abogado se presentó bajo el sello de Defensores de la Patria, el partido que sirvió legalmente de plataforma para su candidatura fue Salvación Nacional, una agrupación de ultraderecha con escasa representación legislativa .

El flamante mandatario se verá ante dos posibilidades, intentar gobernar por decreto o negociar . Para alguien que hizo campaña llamando “par de delincuentes” a sus principales opositores y que ha prometido “defender la patria por la razón o por la fuerza”, la negociación no parecería ser su fuerte .

La situación resulta aún más complicada por el hecho de que su aliado natural, el partido mayoritario de la derecha en el país que cuenta con años de experiencia legislativa y gubernamental, tampoco le asegura un respaldo irrestricto .

El Centro Democrático , representante del sector más tradicional de la derecha que todavía es liderado por la figura de Álvaro Uribe , ha dejado en claro que su acompañamiento a De la Espriella será evaluado en cada instancia en particular y que no implica una alianza total .

De hecho, De la Espriella ya perdió su primer choque con el uribismo cuando Honorio Henríquez , apoyado por el Centro Democrático, se impuso para la presidencia del Senado por sobre Alfredo Deluque , el candidato del presidente.

Así, las promesas de campaña del “Tigre” de reducir en un 40% el gasto público, eliminar unos 700.000 cargos del Estado y recuperar la seguridad en Colombia en los primeros 90 días de su mandato podrían terminar por no cumplirse o, al menos, por verse ampliamente modificadas .

No obstante, el verdadero termómetro para el gobierno de Abelardo serán los resultados que consiga con su estrategia de lucha contra los grupos armados que hoy aterrorizan al país.

Tras el fallido enfoque dialoguista conocido como “Paz Total” del gobierno de Petro –que dejó una fuerte expansión del control territorial de las agrupaciones criminales y un repunte en los conflictos entre las bandas por hacerse con las economías ilícitas– , De la Espriella llegó a la Casa de Nariño con la promesa de un cese inmediato de las negociaciones y un enfoque basado en la fuerza .

Pero esta iniciativa podría nacer cargada de contratiempos, ya que el desfinanciamiento del sector de Defensa que deja el gobierno de Petro “ ha llevado a sacrificar la operatividad de las fuerzas militares y de la policía , con insuficiencias en material de guerra”, según dijo a LA NACION la consultora de política internacional María Alejandra Trujillo .

Según la experta, el 50% de la flota aérea no está disponible por falta de mantenimiento, sólo por citar un ejemplo.

Sin embargo, no todos coinciden en que el enfoque belicista del nuevo presidente traiga los resultados esperados.

“Yo creo que es probable que Abelardo busque hacer operaciones conjuntas con Estados Unidos, bombardeos, operaciones de fuerzas especiales. Pero en última instancia, aunque son pirotécnicas y de alta visibilidad, esas acciones no van a resolver los problemas estructurales ”, apuntó Guzmán.

Otra de las principales propuestas de campaña de Abelardo fue imitar el sistema de megacárceles del mandatario salvadoreño, Nayib Bukele , que ha sido denunciado por Amnistía Internacional y Human Rights Watch por condiciones inhumanas y violaciones a los derechos humanos. En su carrera a la presidencia, Abelardo prometió construir diez de este tipo de complejos .

Más allá de los resultados militares o estadísticos que pueda arrojar la estrategia de mano dura, “lo más preocupante es la crisis humanitaria que se puede desprender , con desplazamientos forzados y el hecho de que los actores de la sociedad civil queden en medio de la guerra, algo ampliamente documentado en la historia política nacional”, analizó para LA NACION Andrea Jimenez , profesora de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia.

A pocos días de asumir como presidente, De la Espriella terminó de nombrar el lunes a quienes pasarán a conformar su gabinete de ministros, compuesto con un calculado balance entre perfiles más cercanos a la derecha tradicional a la que intenta seducir y figuras más próximas a su estilo para satisfacer a sus seguidores más fieles.

Para la derecha tradicional, De la Espriella separó, por ejemplo, el ministerio de Salud, a cargo de Ana María Vesga , el de Defensa, bajo el mando de Jorge Mora , el de Transporte, con Elsa Noguera de la Espriella , y el del Interior, de Rodrigo Lara .

A cargo de la nueva derecha, el presidente dejó las carteras de Vivienda, con Jaime Andrés Beltrán , de Educación, con Viviane Morales y la cancillería, a cargo de Omar Bula , entre otras.

“No es un gabinete usual, tampoco lo describiría como tecnocrático, salvo por contadas carteras. El resto yo diría que tienen un alto grado de ideologización o participación regional ”, analizó Guzmán.

Con participación regional, el experto se refiere a la sospecha de que la selección de algunos de los ministros responde al peso político que estos tienen en sus lugares de origen antes que a sus capacidades técnicas o de gestión, un gesto con el que el mandatario pretende asegurar una base de apoyo más firme para su gobierno.

En ese sentido, “la composición del gabinete ha sido ampliamente criticada. Abelardo construyó una narrativa de ‘los nunca’ y todos sus ministros están vinculados con clanes políticos tradicionales ”, agregó Jimenez, haciendo referencia a la versión colombiana que utilizó De la Espriella en su campaña del discurso contra “la casta”.

Del otro lado del cuadrilátero, la actitud de la principal fuerza opositora desde su derrota en el balotaje presidencial de junio tampoco dio señales de que el gobierno de Abelardo vaya a desarrollarse sin sobresaltos.

En un gesto inédito para la historia democrática reciente de Colombia, Petro se ha negado desde un primer momento a reconocer la validez de los comicios , presentando denuncias de fraude que persisten hasta la actualidad.

Esto es muy grave. Petro llama a desobedecer a la fuerza pública y a conformar unas “guardias libertadoras” que estén armadas y sujetas a las órdenes de su pueblo: pic.twitter.com/SbzVXNreYa

“Estamos ante un fraude y ante un problema institucional indudablemente profundo, y es la posesión de un presidente ilegítimo, porque el que ganó se llama Iván Cepeda ”, disparó el expresidente esta misma semana.

En un evento partidario desde Soacha, Petro insistió en que 70.000 testigos digitales, miembros de organizaciones civiles y expertos en programación encontraron presuntas irregularidades en el software utilizado para la votación nacional .

Según Petro, estos testigos habrían identificado 1350 puestos de votación en los que hubo “patrones estadísticos” que no obedecen a un comportamiento aleatorio en los comicios. Para el mandatario saliente, esto indicaría que los mismos fueron adulterados en favor de Abelardo .

Vía X, Petro llamó además a crear “guardias libertadoras”, que definió como una forma de “milicia popular” que obedezca las “órdenes de su comunidad” para detener el avance de quien describió como el “fascio narcotraficante” .

El propio Cepeda, también vía X, había convocado a movilizaciones en Barranquilla, Cali y Bogotá para que coincidieran con la asunción del nuevo mandatario, en lo que definió como “una expresión pacífica de desobediencia civil y soberanía popular” .

“La tal desobediencia civil no es más que un eufemismo para intentar desestabilizar la democracia , y no lo voy a permitir”, respondió De la Espriella en su momento.

Según los expertos consultados por LA NACION, en el plano legislativo, la oposición del Pacto Histórico tendrá dos estrategias , al menos en el corto plazo.

“Primero, se va a concentrar en hacer debates de control político a los ministros de Abelardo para mostrar las debilidades de implementación de las carteras y que, efectivamente, el presidente no es una persona competente para manejar esos temas ”, señaló Carlos Moreno León , profesor asistente del departamento de Ciencia Política de la Universidad Javeriana.

“En segundo lugar, va a implementar una serie de estrategias de obstaculización dentro del congreso . Va a usar las prerrogativas de su bancada para hacer que los proyectos de ley se demoren, o buscar de cierta manera que la Corte Constitucional declare inconstitucional cualquier tipo de reforma que implemente el gobierno de Abelardo”, agregó el experto.

Fuente: La Nación