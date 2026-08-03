Los 3 números que tenés que poner en tu billetera para atraer abundancia a tu vida, según un ritual

Para algunas creencias, existen diferentes rituales vinculados a la numerología y las energías . Entre todos ellos, hay uno que sirve para atraer prosperidad y abundancia a tu vida: escribir tres números y ponerlos en tu billetera .

Se trata de un poderoso imán para el éxito económico y que ayuda a mantener una actitud positiva frente a los objetivos financieros de las personas.

El ritual consiste en escribir el número 8 tres veces seguidas (8-8-8) en un pequeño papel y guardarlo dentro de la billetera, preferentemente en el compartimento donde se llevan los billetes.

Según Serafin , un experto en ley de atracción , repetir este número potencia su energía y simboliza un flujo constante de abundancia. Algunas personas optan por escribir simplemente “888” , mientras que otras prefieren colocar los tres números uno debajo del otro.

Además, recomendó escribir abajo del número la siguiente frase para que haga efecto: “Hecho está” . Es importante que el papel se mantenga limpio, doblado y evitar que se rompa o se deteriore.

El número 8 tiene un fuerte significado en diferentes tradiciones espirituales y numerológicas:

Por estos motivos, muchas personas lo consideran un número ideal para atraer oportunidades relacionadas con el dinero .

Para quienes siguen este tipo de creencias, estos son los pasos más habituales:

Algunos especialistas recomiendan renovarlo cuando empieza un nuevo mes , mientras que otros sugieren hacerlo al inicio de cada año o cuando el papel se deteriora .

Lo importante, según quienes practican este ritual, es reemplazarlo si se rompe o pierde legibilidad .

Fuente: TN