Se hizo pasar por su hija y le robó más de 3 millones de pesos, 1.600 dólares y joyas de oro a una jubilada

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Una vecina de San Salvador de Jujuy denunció haber sido víctima de una estafa telefónica conocida como “cuento del tío”, luego de que una mujer la llamara fingiendo ser su hija y lograra que entregara $3,1 millones, 1.660 dólares y joyas de oro. El hecho fue denunciado en la Dirección General de Investigaciones de la Policía días atrás.

Según declaró la víctima, había recibido un llamado en su teléfono fijo durante la mañana. Al atender, una persona se identificó como su hija y, en tono urgente, le advirtió sobre la necesidad de resguardar sus ahorros y objetos de valor debido a la “situación económica del país”.

La mujer manifestó que había creído el relato por el recuerdo de crisis financieras previas y accedió a reunir sus pertenencias. Asimismo, su supuesta hija le había anticipado que enviaría a un amigo de confianza para retirar el dinero y las joyas, con la promesa de llevarlos a un banco para cambiar los pesos a dólares y guardar las joyas en una caja de seguridad.

A raíz de esto, la víctima preparó todo en una bolsa plástica y, antes de las 17:00 horas, un hombre se presentó en la esquina de su casa para recibir los objetos. De acuerdo con la información publicada por El Tribuno de Jujuy, la vecina entregó la suma de $3,1 millones, 1.660 dólares, un anillo, un par de aros y parte de un collar de oro al desconocido, convencida de que protegía sus bienes.

Horas después, al comunicarse con su hija real, descubrió el engaño al preguntarle si habían podido resguardar los bienes. Tras confirmar la estafa y la pérdida millonaria, la damnificada acudió en la noche a la Dirección General de Investigaciones de la Policía para denunciar el robo.



