“Lo desnudaron, lo ataron, lo encañonaron con una escopeta y lo tiraron a los chanchos”: revelan detalles del crimen de la chanchería en Neuquén

Durante una audiencia realizada en la Ciudad Judicial de Neuquén, la Fiscalía dio detalles del crimen de Mario Forquera (46), el hombre que estuvo desaparecido un mes y cuyos restos fueron descubiertos en una chanchería de la ciudad de Senillosa . "Lo desnudaron, ataron, encañonaron con una escopeta en la boca y tiraron a los chanchos" , sostuvo Guadalupe Inaudi ante el juez para graficar la gravedad del ataque.

Según precisó la fiscal, Forquera se había dirigido a la propiedad rural para juntarse con los imputados, en esa localidad ubicada 32 kilómetros al oeste de la capital provincial. Allí, tomaron bebidas alcohólicas y compartieron estupefacientes hasta que comenzaron a discutir. La pelea se originó tras un reclamo por un supuesto robo de un taladro y un lechón .

Primero fue un altercado verbal entre uno de los imputados, Ricardo Cuevas, y Forquera, a quien acusaron del robo.

La discusión fue subiendo de tono, según indicó la fiscal, hasta que los tres imputados (Cuevas, Diego Andrés Zalazar y Daniel Ernesto Di Lena) le propinaron una violenta paliza a Forquera.

"Continuaron golpeándolo, lo encañonaron colocándole una escopeta en la boca y le provocaron múltiples heridas con dos armas blancas diferentes en sus miembros inferiores y en la zona del abdomen", detalló la representante del Ministerio Público Fiscal.

Después, los tres imputados arrastraron a la víctima hacia un sector de corrales de cerdos ubicado en el mismo predio . "Lo arrojaron dentro del primer chiquero atado de pies, para que muriera en ese lugar", apuntó Inaudi, que estuvo acompañada por la asistente letrada Agustina Jarry.

En el encuentro había un hombre más que presenció el ataque y que fue el testigo clave para esclarecer el crimen.

Forquera estaba desaparecido desde el 5 de julio y el cuerpo en la chanchería fue descubierto la semana pasada, aunque recién este martes el cadáver pudo ser identificado tras análisis especiales debido a su estado de descomposición.

Según los investigadores, Forquera no murió de inmediato en el corral de chanchos, ya que su cadáver fue hallado a 300 metros del criadero, por lo que la víctima logró arrastrarse herido hasta agonizar y morir.

El juez de Garantías Luciano Hermosilla rechazó todos los planteos defensivos, remarcando que en esta etapa procesal prevalece el contexto indiciario y la existencia de elementos concretos para investigar.

Los tres imputados quedaron imputados por el delito de homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía y ensañamiento, y se les dispuso la prisión preventiva por el término de cuatro meses.

El hombre era buscado por la Policía de Neuquén luego de que se radicó la denuncia por su paradero el 8 de julio . Las cámaras de seguridad registraron el trayecto que hizo Forquera desde Neuquén capital hasta Plottier y luego al acceso a la chacra donde se juntó con los imputados.

Con estas pruebas, los investigadores realizaron un allanamiento en la chanchería y secuestraron una escopeta de doble caño, un teléfono celular y una camioneta con pedido de captura por robo.

Días más tarde, los agentes policiales regresaron con perros especializados y hallaron rastros de Forquera, hasta qu e el 3 de agosto hallaron el cuerpo en avanzado estado de descomposición. Ocho días más tarde, pudo ser identificado y con la declaración del testigo presencial del hecho se pudo esclarecer el caso.

Fuente: Clarín