Lo confundieron con un ladrón y murió tras ser brutalmente golpeado en Copacabana

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La Policía Civil investiga la muerte de Cláudio Rafael Landeiro, de 37 años, quien murió luego de ser brutalmente golpeado en Copacabana, en la zona sur de Río de Janeiro.

Según sus familiares, el hombre habría sido confundido con un ladrón la noche del martes 11. Cláudio, que vivía en Botafogo, se desplazaba en bicicleta cuando habría sido abordado por un guardia de seguridad de un restaurante en la calle Barata Ribeiro.

De acuerdo con el relato presentado ante los investigadores, el vigilante sospechó que la bicicleta que llevaba Cláudio era robada. Después del abordaje, un grupo de repartidores habría llegado al lugar y trasladado al hombre hasta la calle Felipe de Oliveira, donde fue golpeado.

Cláudio fue trasladado al Hospital Municipal Miguel Couto, en Gávea, pero no logró sobrevivir a las heridas. Murió al día siguiente. A su familia le informaron que había sufrido un traumatismo craneal y una hemorragia interna.

La investigación está a cargo de la 12ª Comisaría de Policía de Copacabana. Los agentes realizan diligencias para reconstruir cómo ocurrió la agresión e identificar a todas las personas involucradas.

La Policía Militar informó que no fue convocada para atender la situación.