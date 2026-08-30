Liberaron al novio de la turista que murió tras caer de un quinto piso en un hotel del centro de Mendoza

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Después de permanecer dos días detenido, la Justicia de Mendoza resolvió otorgar la libertad al novio de la joven bonaerense que murió tras caer de un quinto piso , en la madrugada del jueves pasado en Mendoza.

La víctima Tamara Daniela Schiaffini (32) se encontraba alojada en la habitación 502 del hotel Aguas del Corral desde hacía tres días junto a su pareja, Damián Gozzotti, y ambos habían llegado desde territorio bonaerense como turistas.

El hecho ocurrió a las 4.30 de la mañana del 27 de agosto, y generó un amplio despliegue policial y judicial en la zona, frente a la estación de servicio del Automóvil Club Argentino (ACA), pleno centro de la ciudad de Mendoza.

Personal policial, Policía Científica y autoridades judiciales trabajaron luego en la habitación 502 del hotel para reunir pruebas y reconstruir las últimas horas de la víctima.

Esa misma mañana, la Fiscalía activó el protocolo de femicidio y detuvo a su pareja, de 32, quien se encontraba con ella en la habitación al momento de la caída.

En su declaración, dijo que ella fue quien saltó por sus propios medios y que intentó sostenerla al verla sentada en la ventana, pero no pudo.

La declaración de los empleados del hotel, un video que muestra los minutos posteriores a la caída y estudios médicos sobre la salud mental de la víctima, aportado por la defensa, fueron centrales para determinar la libertad de quien aparecía como el principal sospechoso.

El fiscal Oscar Malla tomó una declaración informativa al novio, y con las pruebas, consideró que el caso no se trataría de una muerte violenta causada por la intervención de un tercero sino que la hipótesis principal es la de un suicidio.

Según contaron los abogados, la pareja convivía desde hace 9 años, no tenía hijos y había llegado desde Junín el domingo pasado a Mendoza. Realizaron algunas excursiones el lunes y martes, y el miércoles pasearon por el centro, visitaron el Parque San Martín y el estadio de Independiente Rivadavia. El día en el que ocurrió la tragedia, los novios habían contratado una excursión a San Rafael, para conocer el sur mendocino.

La causa continúa bajo investigación de la Unidad Fiscal liderada por el fiscal Malla, quien por el momento ha decidido no otorgar notas ni brindar mayores precisiones sobre el suceso debido a las características sensibles de la causa, a menos que surjan elementos novedosos a lo largo del proceso.

Fuente: Clarín