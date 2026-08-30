“Dame los dólares que sos papero”: el violento robo a un ex campeón del TC en un campo en las afueras de Mar del Plata

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Los hechos de inseguridad en Mar del Plata siguen sin freno: la nueva víctima fue el reconocido empresario papero Walter Hernández (61), ex campeón del Turismo Carretera (TC), quien sufrió un violento asalto en una estancia ubicada en las afueras de la ciudad.

Un grupo de al menos seis ladrones armados y con los rostros cubiertos irrumpió el viernes por la noche en la estancia La Polola, a unos 12 kilómetros de la ruta provincial 88.

“ Danos los dólares que sos papero ” , era la frase con la que los asaltantes le exigían la entrega de dinero.

Le robaron el teléfono celular a la víctima, anillos, una billetera con documentación personal y una suma cercana al millón de pesos en efectivo .

No conformes con el botín obtenido dentro de la propiedad, obligaron al hombre a subir a su propia camioneta, una Toyota SW4, y lo mantuvieron privado de su libertad mientras se desplazaban varios kilómetros desde el lugar del hecho.

Una vez lejos de la zona rural, los asaltantes lo hicieron bajar y se escaparon con la camioneta, que luego fue encontrada incendiada en el barrio Las Heras, para borrar rastros que permitieran identificarlos.

Producto de los golpes recibidos durante el ataque, el hombre presentó lesiones en la zona del abdomen y en la cabeza , aunque no fue necesario trasladarlo a un centro de salud.

Agentes del Comando de Patrullas Rural llevaron adelante las primeras diligencias para intentar dar con los autores del hecho, que se suma a una serie de episodios de inseguridad que en las últimas semanas viene preocupando a productores y vecinos de zonas rurales del partido de General Pueyrredón.

Walter Hernández nació el 21 de agosto de 1965 en Comandante Nicanor Otamendi, provincia de Buenos Aires.

Ha formado una sólida familia que cuenta con la bendición de dos hijos, heredó de su padre no solo el amor por la papa, sino una pasión en común: el automovilismo. Fue Olimpia de Plata, Premio Konex, ganó campeonatos (el del TC lo conquistó en 1993 con Ford Falcon) y varios subcampeonatos.

En el 2000 inició una empresa propia: El Parque Papas , al mismo tiempo que corría y trabajaba en la empresa de su padre. Cuando falleció su papá, en 2003, se hizo cargo de la empresa familiar y de su propia empresa.

Se había hecho la promesa de abandonar el automovilismo cuando le pasara algo a su padre, pues sabía que él siempre sufría mucho cuando peleaba el campeonato, “era como si compitiera junto a mí”, comentó Hernández a Clarín . Desde ese momento no corrió más.

Mar del Plata, en los hechos, aunque alguna estadística pueda consignarlas, ya no reconoce fronteras ni zonas calientes: la inseguridad se convirtió en un problema estructural que atraviesa de punta a punta a todo el Partido de General Pueyrredón.

Lo que antes solía encapsularse en barrios periféricos o sectores específicos, hoy golpea con crudeza a zonas residenciales y comerciales, y se vive con miedo.

Puede tomarse como punto de inflexión el primer fin de semana de agosto, marcado por tres crímenes, el de Alberto Rodríguez (68) , un jubilado que -lo contó su hija Evelyn- para llegar a fin de mes salía a hacer viajes de aplicación con su auto; el de Ricardo Ruíz (48) , un ferretero muerto a tiros detrás del mostrador de su ferretería, y el de Johana Mailén Antonich (24) , que fue engañada a una falsa entrevista de trabajo y fue apuñalada.

Estos casos fueron el detonante de un malestar acumulado frente a una violencia cotidiana en ascenso constante. Se refleja en los propios informes de la Dirección General de Análisis Estratégico del Delito y la Violencia (CeMAED), de la Secretaría de Seguridad local, que registró 25 homicidios en la primera mitad del año , un incremento cercano al 47% respecto al mismo período de 2025.

La respuesta de la comunidad se hizo oír en distintos barrios, como hace una semana en 40 sociedades de fomento de manera simultánea, con los vecinos en la calle, y dio paso a la movilización institucional.

Representantes barriales recurrieron a la Banca 25 del Concejo Deliberante para visibilizar el desamparo diario de los barrios. Exigieron respuestas concretas y advirtieron que "ya no pueden salir a la calle tranquilos y la presencia policial en los barrios es prácticamente nula".

Horas antes, en un reclamo sin precedentes aquí, entidades empresariales, productivas y profesionales más representativas de la ciudad, emitieron un enérgico documento conjunto.

El sector productivo y comercial alertó que el deterioro de la seguridad no solo pone en jaque la vida y la integridad física de los marplatenses, sino también la inversión, el empleo y la imagen turística del distrito.

El principal foco de cuestionamiento apuntó de lleno a la inacción de las autoridades ante la crisis que no frena ni siquiera con los refuerzos de agentes, de patrullas y de operativos de la Policía bonaerense que son evidentes en las últimas semanas.

"Además de los hechos delictivos que conmocionan a la sociedad, preocupa el silencio de gran parte de la dirigencia política . La seguridad debe volver a ocupar un lugar prioritario en el debate público", criticaron desde el entramado institucional (colegios profesionales, gremios, cámaras empresarias), y pidieron dejar de observar desde la distancia y asumir la problemática como una prioridad central de gobierno.

Llamados de atención que no alcanzaron para quebrar el silencio de los funcionarios ni frenar los episodios de violencia. El sábado a la noche a un hombre debieron extirparle un ojo tras ser atacado por motochorros en el barrio Bosque Alegre y se conoció el asalto a manos de encapuchados al ex piloto Walter Hernández en su estancia.

Las entraderas, los comercios saqueados en la madrugada, los ataques piraña, son postales cotidianas.

Fuente: Clarín