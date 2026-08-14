Las nevadas seguirán hasta el domingo: complicaciones en la frontera, miles de camiones varados, quejas y rescates

Con nueve pasos fronterizos cerrados al tránsito por las nevadas a lo largo de la cordillera de Los Andes, operativos de emergencia en distintos parajes patagónicos y los pronósticos meteorológicos que esperan más nieve hasta el domingo , la situación de miles de camioneros varados en las rutas seguía complicándose dado que algunos ya pasaron un mes con sus cargas a ambos lados del complejo Cristo Redentor.

En medio de este panorama, choferes y propietarios de camiones así como las empresas productoras que esperan que sus cargas lleguen a destino renovaron sus quejas por la pasividad de las autoridades a ambos lados de la cordillera para disponer el despeje de las rutas y renovaron sus reclamos por la importancia de la infraestructura en la región.

Ante ello, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, afirmó que “estas cosas tienen solución" y adelantó que desde la Provincia en el próximo Comité de Frontera, previsto para octubre, buscan "proponerle a ambos gobiernos nacionales una licitación conjunta de la limpieza de la ruta tercerizada".

Cornejo, quien participaba en Buenos Aires de un encuentro con empresarios en la cámara Amcham, propuso que Argentina y Chile "hagan una licitación conjunta, no que participen 10.000 organismos de distintas agencias de ambos lados, que sea una licitación internacional” .

Las tormentas de nieve comenzaron con fuerza a mediados de julio y provocaron el cierre de varios caminos y rutas a lo largo de la cordillera. Pero el caso más complicado fue el del Sistema Cristo Redentor, en Mendoza, que este viernes cumplió 31 días de clausura.

Según el reporte de la situación de los pasos fronterizos del Ministerio de Seguridad Nacional, hasta las 19 de este viernes había nueve cruces cerrados al tránsito en la cordillera , entre ellos Socompa, Pircas Negras, Pascua Lama, Cristo Redentor y Pehuenche, entre otros.

La situación generó duras quejas de camioneros que se encuentran a ambos lados de la cordillera, del sector argentino recibiendo asistencia por parte de Gendarmería Nacional, mientras del lado chileno dos choferes contaron por televisión las complicaciones que afrontaban y que tenían que ayudarse mutuamente, especialmente uno de ellos que había sufrido una neumonía.

Adrián y Pablo contaron que habían cumplido hoy 37 días a bordo de sus camiones de carga, uno de ellos para llevar almendras a Mendoza y que pasaron un mes a la espera de que reabra el Cristo Redentor. En diálogo con La Nación+ uno de ellos lamentó que "en esta temporada hemos perdido a tres colegas en este invierno, uno en Jama por la altura, tuvieron cuatro días para sacarlo del camión, y en Pino Hachado otros por infarto".

"Hay gente que ha cruzado por Pino Hachado y la ha pasado muy mal y gente que en la zona del paso Cardenal Samoré hay gente que no quiere trabajar de Aduana, del Senasa", denunció otro.

Los camioneros, en coincidencia con los reclamos de las asociaciones de propietarios del sector se quejaron por las pérdidas que afrontan dado que además del tiempo y la angustia por no poder seguir viaje ponen en riesgos sus transporte, el combustible y las estadías en la alta montaña.

En Neuquén, ante un pedido de la policía provincial efectivos de la gendarmería evacuaron desde el paraje El Salitral, sobre la ruta nacional 40, junto a un enfermero del servicio sanitario y un baqueano a un puestero de la comunidad mapuche “Cayulef” que debía recibir tratamiento de diálisis y no podía salir de su vivienda que estaba cubierta de nieve.

El hombre de 80 años fue llevado en un vehículo de la Gendarmería hacia el servicio sanitario del pueblo, donde permanecía en observación médica.

Los efectivos del Escuadrón 31 Las Lajas lograron evacuar al poblador con un vehículo tipo unimog de mayor altura que las patrullas normales, dado que la policía de Zapala no pudo llegar al lugar a pie ante la acumulación extrema de nieve.

En Santa Cruz, en tanto, una mujer de 60 años que se encontraba aislada por la nieve en la estancia Cerro Pampa, a unos 150 kilómetros de Gobernador Gregores tuvo que ser auxiliada por bomberos y policías también por las complicaciones que generó la nevada en ese tramo de la ruta nacional 40 Norte.

Bomberos y agentes de la Dirección de Protección Civil llegaron con patrullas y a pie en medio de la nieve hasta la estancia para poder concretar la evacuación de la mujer. Los efectivos tuvieron que recorrer unos 54 kilómetros para poder ingresar desde la ruta al casco de la estancia.

El operativo les demandó a los agentes cerca de ocho horas de intensa labor para marchar y poder llevar a la mujer a un centro de salud de la localidad de Gobernador Gregores.

En forma paralela, personal del Distrito Vial Las Heras trabajó durante toda la jornada en la apertura y despeje de la ruta provincial 16, en el tramo entre Las Heras y la estancia El Sarai.

Fuente: Clarín