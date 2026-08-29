Lanús lo tuvo para dar el golpe pero no pudo con Montero y Boca, en la última, lo ganó con un golazo de Belmonte

"No saben lo que se perdieron" , les pintaron en la lápida de este partido a ese puñado de abonados que se fueron de la Bombonera cuando anunciaron que se añadían tres minutos al tiempo reglamentario. Porque todo el partido se resume en esos últimos tres minutos. Como en el mundial de bofetadas, Boca se aguantó la de Wlk (el delantero sin vocales) porque el arquero Alvaro Montero le tapó el gol en el área chica y aunque quedó tambaleando se repuso, tomó carrera y la asestó un golpe de nocaut a Lanús en la última jugada. Tremendo final: Paredes, Zenón, Ascacibar y el Toto Belmonte se la pinchó a Nahuel Losada para sellar el 1-0 definitivo y el triunfo del equipo del Vasco Arruabarrena.

Hacía mucho que en la Bombonera no se gritaba tanto un gol. Hacía un montón que el equipo no generaba un estallido en su estadio y le daba una alegría a su gente. El suspenso por el chequeo del VAR para comprobar la posición de Belmonte todavía le dio un condimento extra, para volver a festejar. Y el abrazo de los jugadores en el área rival pareció detener el tiempo. Ganó Boca, cuando un nuevo empate ya era un premio. Ganó Boca, y se mete en zona de playoffs. Ganó Boca, y el triunfo le da un envión anímico clave para dejar atrás el bajón de la lesión de Tomás Aranda.

Desde hace rato cambió la energía por el barrio de La Boca. Pero la insólita fractura del pibe Aranda en una entrada en calor en BocaPredio había tapado el sol que asomaba con una negra nube de pesimismo. Ese mismo miércoles, la eliminación de River en el Monumental -creer o reventar- le dibujó una sonrisa a todo Boca. Y el estado de ánimo es algo que se transmite. Si un hincha de Boca sonríe, otro se contagia. Y en el primer partido sin filtro para adquirir entradas el equipo le regaló un triunfo sobre la hora para reventar las gargantas.

Antes de esos tres minutos finales que condensaron todas las emociones del encuentro hubo un partido chato, por momentos mal jugado y con un campo de juego muy mejorado en relación al que se exhibió en el triunfo de Boca sobre O'Higgins hace 37 días por el partido de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana, pero todavía en un estado calamitoso . Sobre ese terreno -la franja de los palcos es directamente intransitable- parecía difícil que alguno de los dos equipos lograra jugar con la pelota por el piso y llegar con claridad al arco del rival. Por eso la actitud, el empuje y la pelota aérea desde el inicio fueron fundamentales para imponerse.

Fue Lanús el que más y mejor llegó al arco rival desde el minuto inicial cuando Felipe Peña Biafore cabeceó al travesaño y hasta el descuento cuando Lucas Besozzi -de gran ingreso- le sirvió el gol al paraguayo Allan Wlk y Montero salvó a Boca para convertirse en figura. En el medio lo tuvieron Aquino y Watson -en la primera mitad- con dos remates que dieron en los postes. Y también Peña Biafore, solo en el área chica en el segundo tiempo, que se devoró el gol y perdonó a Boca.

El Vasco se convirtió en piloto de tormenta frente a las lesiones (Boca extrañará horrores a Aranda) y plantó un equipo con seis jugadores formados en el club. Entre ellos Facundo Herrera (2006) que jugaba por primera vez en la Bombonera y por primera vez como titular en su tercera presentación en Primera. Lo hizo muy bien. Además, estuvieron Lautaro Di Lollo (2004), Milton Delgado (2005), Dylan Gorosito (2006), Camilo Rey Domenech (2006) y Leonel Flores (2007) . Pero a los pibes hay que aportarles jerarquía con los jugadores grandes y con recorrido. Cuando ingresó Leandro Paredes todo cambió y hubo una referencia permanente en el campo. Si el capitán recupera el físico y logra apuntalar a los más pibes, Boca tiene con qué ilusionarse. Sobre todo si Velasco, Zenón, Ascacibar y ahora Montero y Belmonte se suman y también contagian esa energía positiva.

GOLAZO AGÓNICO DE BELMONTE PARA BOCA El mediocampista del Xeneize y una gran definición para el 1-0 sobre el final. Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E #LPFxTNTSports pic.twitter.com/DfCneWLPXo

Fuente: Clarín