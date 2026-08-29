Condenaron a prisión perpetua al joven que asesinó a su compañera a puñaladas en su camioneta en Mendoza

Iván Gabriel Juárez Cruz fue condenado a prisión perpetua por el femicidio de Malén Ledesma , ocurrido en diciembre de 2023 en Luján de Cuyo, Mendoza. El veredicto fue unánime y estuvo a cargo de un jurado popular integrado por 12 ciudadanos. La jueza Mónica Romero hizo pública la sentencia el viernes por la tarde en el Polo Judicial Penal.

“Imponer la pena de prisión perpetua con costas más inhabilitación como autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por mediar violencia de género, femicidio”, dijo la jueza Mónica Romero al dar a conocer la decisión, según consignó MDZ. De esta manera, el jurado consideró probado el agravante por violencia de género planteado por la fiscalía y la querella.

La decisión se conoció después de cinco jornadas de juicio . La defensa había intentado que el caso fuera considerado como un homicidio simple, una figura que contempla una pena de entre 8 y 25 años de prisión. Sin embargo, los 12 integrantes del jurado descartaron esa postura y declararon culpable a Juárez por unanimidad.

El debate comenzó el lunes en el Polo Judicial Penal de Mendoza. La acusación estuvo a cargo de la fiscal de Homicidios Andrea Lazo y del jefe de la Fiscalía de Homicidios de Mendoza, Fernando Guzzo. La familia de Malén estuvo representada por el abogado querellante Matías Salvi, mientras que Juárez fue defendido por Ariel Benavídez y Gastón Nahman.

Para la fiscalía, el crimen debía ser considerado un homicidio agravado por violencia de género , es decir, un femicidio. La defensa sostuvo que no había elementos suficientes para aplicar esa figura y pidió que se lo juzgara por homicidio simple. Esa diferencia era clave porque podía modificar de manera significativa la pena.

Durante su alegato, Guzzo sostuvo que no es necesario que exista una relación previa de violencia o control para que un crimen sea considerado un femicidio. Para el fiscal, el hecho estuvo marcado por una relación desigual y por una conducta de dominación hacia la joven. La acusación también hizo referencia a las pericias psicológicas y a la conducta de Juárez después del ataque.

Malén Ledesma tenía 24 años, era oriunda de Rawson, Chubut, y estudiaba la Licenciatura en Inglés en la Universidad Nacional de Cuyo. El 8 de diciembre de 2023 había pasado la tarde junto a Juárez en una zona de montaña de Luján de Cuyo. Por la noche, ambos viajaban en una camioneta Toyota Hilux por la Ruta 82, en la zona de Cacheuta.

Según la reconstrucción del caso, Juárez detuvo la camioneta a la altura del kilómetro 31. En ese momento, atacó a Malén con un cuchillo y la hirió varias veces en el cuello . La joven alcanzó a pedir ayuda, pero murió pocos minutos después a causa de las heridas.

Después del ataque, Juárez se fue del lugar en la camioneta. La Policía logró localizarlo a partir de las cámaras del Centro Estratégico de Operaciones y lo interceptó poco después en la zona de Chacras de Coria. Al momento de la detención tenía sangre en las manos y, según la investigación, había dejado el cuchillo dentro del vehículo.

Los peritajes posteriores también encontraron rastros genéticos de Malén debajo de las uñas de Juárez , además de lesiones en las manos de la joven. Esos elementos fueron parte de las pruebas analizadas durante el juicio.

Antes de que el jurado comenzara a deliberar, Juárez habló por primera vez frente a los ciudadanos que debían decidir su futuro. Admitió haber matado a Malén , pero rechazó que el crimen hubiera sido un femicidio.

“Yo le quité la vida a una persona”, dijo durante su declaración. También pidió disculpas a la familia de la joven y aseguró que no encontraba una justificación para lo que había hecho.

El acusado sostuvo que ambos habían sido amigos durante cuatro años y negó que hubiera querido tener una relación sentimental con ella. Según su versión, el ataque ocurrió después de una discusión y aseguró que no podía explicar por qué había tomado la decisión de matarla.

Juárez también habló de las búsquedas que había hecho en internet antes del crimen y reconoció que había buscado información sobre la aorta y una arteria.

Además, contó que después del ataque vio gente, se asustó y escapó del lugar. Su declaración terminó entre lágrimas y con un pedido de perdón.

Después de escuchar a las partes y analizar las pruebas, los 12 integrantes del jurado coincidieron en que Juárez era penalmente responsable del femicidio de Malén Ledesma . La decisión validó la hipótesis de la fiscalía y de la querella sobre la existencia de violencia de género.

La jueza Mónica Romero comunicó la sentencia en la sala 15 del Polo Judicial Penal. La pena aplicada fue prisión perpetua , además de la inhabilitación correspondiente y el pago de las costas del proceso.

Fuente: TN