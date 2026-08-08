La última declaración de Messi sobre su padre y el llanto tras el gol que le hizo a Argelia en el Mundial

Este sábado se conoció la noticia de que Jorge , el padre de Lionel Messi, murió en las últimas horas en un sanatorio de la ciudad de Rosario luego de que se complicara su cuadro de salud a raíz de una enfermedad que atravesaba.

Desde hacía un tiempo, Messi padre atravesaba un cuadro de salud, que fue confirmado por su familia durante el último Mundial . Igualmente, no se detalló de qué se trataba. Su salud se agravó en los últimos dos días.

Fue en junio surgieron las primeras especulaciones sobre el estado de salud del padre del diez, que tenía 68 años. Las versiones comenzaron cuando, tras el triunfo de la selección argentina por 3 a 0 en el debut del Mundial 2026 ante Argelia el 16 de junio, la figura del partido, Lionel Messi , explicó por qué se emocionó y rompió en llanto tras el primero de sus tres goles. “ Pasé unos días difíciles ”, reveló.

Y agregó: “ Fue una cuestión ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles y complicados. Agradecido a la delegación y a todos mis compañeros. Siempre estuvieron a mi lado y me dieron fuerza para que esté bien”.

El capitán argentino nunca detalló a qué se refería con sus dichos.

El 18 de junio, dos días después, surgieron fuertes versiones sobre una complicación en el estado del padre del jugador. Horas después, la familia Messi emitió un comunicado para confirmar que recibía tratamiento por un cuadro médico.

“La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta”, publicaron ese día.

Tras permanecer varios días en un centro de salud porteño en observación, Jorge fue dado de alta el 26 de junio y regresó a Rosario.

Luego de la final del Mundial contra España, Messi estuvo en su ciudad natal junto a su esposa Antonela Roccuzzo y sus tres hijos (Thiago, Mateo y Ciro).

Luego de aterrizar a bordo de un jet privado en el Aeropuerto Internacional Rosario Islas Malvinas, tanto él como su familia fueron retirados del predio en un vehículo hacia la casa en Kentucky Club de Campo , en la localidad de Funes, Gran Rosario.

Permaneció allí más de una semana, hasta el pasado 29 de julio.

🏡 MESSI YA DESCANSA EN SU CASA DE FUNES TRAS REGRESAR A ROSARIO El capitán de la Selección Argentina pasará unos días de descanso junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos para recuperarse del desgaste físico y emocional que dejó la Copa del Mundo. 🔗 https://t.co/Kvimjk8swP pic.twitter.com/lQDOW9jafw

Luego se reincorporó al Inter Miami, donde entrenó junto a sus compañeros.

El miércoles de esta semana jugó contra Atlético San Luis, de México , en el marco de la Leagues Cup, y anotó dos goles . Se desconoce hasta el momento si el delantero ya viajó a Rosario tras la muerte de su padre o todavía permanece en Miami.

Messi no sólo era el padre del delantero de la selección argentina, sino también una figura influyente en su trayectoria y su representante. Fue durante años supervisor de una fábrica siderúrgica y tras el estallido de la carrera de su hijo, se convirtió en su representante.

Su rol también fue determinante en los inicios de Leo, cuando debutó en el fútbol infantil de Newell’s. Impulsó la mudanza de su hijo de 13 años a España para que juegue en las juveniles de Barcelona . El club catalán incluso se hizo cargo del costoso tratamiento de Lionel, que tenía un déficit de la hormona del crecimiento .

Junto a su hijo y parte de la familia, en 2007 (durante el estrellato en el Barcelona) Messi padre creó la “Fundación Leo Messi”, una organización sin fines de lucro cuya misión principal es garantizar la igualdad de oportunidades para niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad en la Argentina y el mundo, enfocado en tres pilares fundamentales: salud, educación y deporte. Actualmente, su presidente es Rodrigo Messi, hermano mayor del futbolista.

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Fuente: La Nación