La última declaración de Messi sobre su padre: “Pasé unos días difíciles”

Este sábado se conoció la noticia de que Jorge , el padre de Lionel Messi, murió en las últimas horas en un sanatorio de la ciudad de Rosario luego de que se complicara su cuadro de salud a raíz de una enfermedad que atravesaba.

Fue en junio surgieron las primeras especulaciones sobre el estado de salud del padre del diez, que tenía 68 años. Las versiones comenzaron cuando, tras el triunfo de la selección argentina por 3 a 0 en el debut del Mundial 2026 ante Argelia el 16 de junio, la figura del partido, Lionel Messi , explicó por qué se emocionó y rompió en llanto tras el primero de sus tres goles. “ Pasé unos días difíciles ”, reveló.

Y agregó: “Fue una cuestión ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles y complicados. Agradecido a la delegación y a todos mis compañeros. Siempre estuvieron a mi lado y me dieron fuerza para que esté bien”.

El capitán argentino nunca detalló a qué se refería con sus dichos.

El 18 de junio, dos días después, surgieron fuertes versiones sobre una complicación en el estado del padre del jugador. Horas después, la familia Messi emitió un comunicado para confirmar que recibía tratamiento por un cuadro médico.

“La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta”, publicaron ese día.

Tras permanecer varios días en un centro de salud porteño en observación, Jorge fue dado de alta el 26 de junio y regresó a Rosario.

Messi estuvo en su ciudad natal después de la final perdida contra España y permaneció más de una semana junto a su padre, hasta el pasado 29 de julio. Se reincorporó al Inter Miami, donde el viernes entrenó junto a sus compañeros.

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Fuente: La Nación