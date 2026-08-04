La prima de Candela Arizaga habló de la relación de la joven con Moyano y descartó que ella se drogara: “Es súper sana”

A horas del confuso episodio que derivó con la influencer Candela Arizaga semidesnuda en el barrio porteño de Belgrano, y por el cual fue detenido el exdiputado Facundo Moyano , la prima de la modelo, Florencia, sostuvo que el vínculo entre ambos es “ formal ” y descartó que la joven consumiera drogas .

“ Nunca se drogó . Siempre que compartí con ella nunca tomó alcohol ni drogas”, manifestó Florencia, en diálogo con LN+ . Y agregó: “Nunca la vi consumiendo. Me quedé varios días sola en su departamento y jamás vi nada ”.

Por otro lado, Florencia hizo referencia a la relación que su prima mantiene con Moyano: afirmó que el vínculo comenzó en enero y lo calificó de “formal”.

“Como toda relación , a veces estaban bien, a veces se peleaban por algo , pero para mí violencia de genero no es porque ella no se dejaría pasar por eso”, expresó.

Además, señaló que la pareja compartía viajes y que era común que la modelo fuera a la casa del exdiputado para para pasar la noche. “Es una pareja normal. Ella es súper sana, de él no puedo hablar porque no lo conozco ”, aclaró.

Asimismo, contó que se enteró temprano a la mañana de lo sucedido y que se intentó comunicarse con su prima pero no tuvo éxito. “ Me asusté . Ella es muy importante porque siempre estuvo para mí . La última vez que la vi fue el sábado”, afirmó.

En la misma línea se expresó Soledad, amiga de Candela y Florencia. “Siempre fue una persona súper deportista , no toma alcohol y le gusta hacer ejercicio. Lo que pasó hoy nos sorprendió ”, dijo sobre la influencer.

En las últimas horas Arizaga negó haber sido golpeada y privada de su libertad por Moyano, en contradicción con la declaración inicial que había brindado ante la Policía y por lo cual el dirigente fue detenido e imputado por los delitos de lesiones leves y privación ilegal de la libertad en contexto de violencia de género.

“Arizaga dijo que Moyano no le pegó . Sostuvo que el sindicalista no le hizo nada y que toda la situación que se vivió fue producto del consumo de estupefacientes ”, manifestaron fuentes cercanas al caso en diáloco con LA NACION .

Esa nueva declaración contradice la que la joven había aportado ante los efectivos que la hallaron semidesnuda en la madrugada de este martes en cercanías a Barrancas de Belgrano. Allí la joven sostuvo que había sido “ agredida por el señor Moyano ”.

Por su parte, el letrado Diego Storto , que representa a Candela, reiteró que cuando la joven “esté en condiciones ampliará las declaraciones”. “Vamos a contar todo lo que pasó. Ella dio una declaración escueta. No estaba en condiciones para darla. Se está recuperando. Estamos esperando que le den el alta del hospital”, añadió.

Y relató: “Está recuperándose, tratando de olvidar lo que vivió. Va a continuar su vida. Es una chica que va al gimnasio. Seguro tuvo un pico en una situación extrema y no supo cómo manejarlo. Lo vieron en los videos. Vieron una chica que no estaba en sí, que salió corriendo, que se cayó, que gritaba”.

“Eso tiene algún origen y lo va a determinar la Justicia a partir de la ampliación de la declaración de Candela. La primera declaración no tuvo que haber ocurrido, fue horas después del hecho y sin un exámen toxicológico”, aclaró.

Al respecto, sumó que esa primera declaración de la joven “no consta en el expediente”. “Una persona que relata o dice algo aún estando intoxicada, ¿les parece que puede ser válida? “, preguntó, en declaraciones a TN .

También sostuvo que la joven “está hablando con psicólogas del hospital. Primero tiene que recuperar su salud, después declarar y contar qué es lo que pasó. No sé lo que ella va a decir”, añadió.

La influencer fue encontrada en la esquina de Virrey Vértiz y Sucre minutos después de un llamado al 911 por parte del encargado del edificio de Moyano, ubicado sobre la avenida del Libertador al 5400.

Según declaró el jefe del SAME, Alberto Crescenti , la hallaron “con un grado de excitación bastante importante” y la trasladaron al Hospital Pirovano. Asimismo, manifestó que “ella refirió que tenía varios días de consumo de sustancias ” y que, por eso, le hicieron un tratamiento “vía parenteral” para “lavarla” y que elimine de su cuerpo las drogas.

Fuente: La Nación