La muerte de Jorge Messi, minuto a minuto: Lionel Messi despidió a su papá en una ceremonia íntima junto a su familia en Rosario

Jorge Horacio Messi , padre de Lionel Messi , murió ayer a los 68 años, tras luchar durante varios meses contra el cáncer. El capitán de la Selección Argentina viajó de urgencia a la Argentina y este domingo participó junto a su familia en una ceremonia íntima de despedida en Rosario . En el lugar se montó un gran operativo de seguridad y se prohibió el uso de drones en la zona.

En medio de un profundo respeto y mucho dolor, la familia Messi despidió este domingo a papá Jorge, quien murió el sábado a los 68 años después de luchar contra una dura enfermedad. En el cementerio El Prado hubo un nutrido operativo de seguridad que cercó el lugar para mantener la privacidad y pocos allegados y amigos pudieron ingresar a la capilla donde se celebró la ceremonia íntima que significó el cierre de un fin de semana triste para todo Rosario y la Argentina, que abrazó a su leyenda futbolística en uno de los momentos más difíciles de su vida.

La única imagen que se pudo ver de Messi habla por sí sola. Caminando solitario, con la cabeza mirando el suelo y las manos en los bolsillos de su pantalón, el campeón del mundo de 39 años transitó por los senderos del lugar y luego de las 12:00 se retiró junto a su mujer Antonela Roccuzzo, a quien también se la pudo ver recibiendo el consuelo de sus allegados. Seguí leyendo.

Según pudo saber Clarín, Rodrigo fue el único de la familia que salió por la puerta principal del El Prado, donde se encontraban los medios cubriendo la ceremonia, mientras que Lionel y el resto del grupo familiar salieron por una puerta alternativa. El futbolista ya se encontraría en su casa en Funes.

Se conoció este domingo una foto de Antonela Roccuzzo, pareja de Lionel Messi, en el cementerio El Prado abrazando a una persona del entorno, durante el último adiós al padre de Leo.

Este mediodía finalizó la ceremonia de despedida de Jorge Messi, tras la cual Lionel Messi y su familia abandonaron el predio en un fuerte operativo de seguridad.

Según pudo saber Clarín , Rodrigo Messi, uno de los hermanos del futbolista, salió en una por la puerta principal del cementerio.

El avión privado en el que viajó Lionel junto a su familia habría cargado combustible y partido vacío rumbo a Miami este domingo. Por el momento, no se sabe hasta cuándo permanecerá en el país el futbolista.

En un fuerte operativo de seguridad y hermetismo, Lionel Messi llegó este domingo al cementerio El Prado, para participar del último adiós a su padre, Jorge Messi, según pudo confirmar Clarín . El futbolista habría ingresado por una entrada trasera del recinto, por lo que no fue captado por las cámaras de los medios de comunicación que se encuentran realizando la cobertura.

Estaba programado que la ceremonia finalizara hacia el mediodía y por el momento se desconoce cuánto tiempo permanecerá Leo en el país.

En las últimas hora volvió a circular en las redes sociales la última foto conocida de Jorge Messi con vida, en la que aparece junto al líder religioso paraguayo José Duarte, a quien había visitado a comienzos de mayo de este año, acompañado por su hijo Rodrigo, uno de los hermanos de Lionel Messi.

La imagen -publicada originalmente cuando ocurrió el encuentro- fue replicada ahora por el religioso en un posteo en sus redes sociales para despedir al padre de Leo. Seguí leyendo.

Esta mañana, efectivos de seguridad informaron a la prensa presente en las inmediaciones del cementerio donde despiden a Jorge Messi que no podrán utilizar drones para la cobertura, con el fin de preservar la privacidad de la familia.

Así se indicó en un documento, donde se detalla del operativo de seguridad llevado a cabo por la División Operaciones Policiales U.R.II Rosario y solicita que adecuen la cobertura a "la normativa vigente", para evitar que pueda "afectar la intimidad de familiares, allegados u otras personas presentes".

El documento difundido a la prensa lleva la firma de Hernán Javier Aguero, subcomisario de la policía de Santa Fe.

Tras el fallecimiento de Jorge Messi, fanáticos del fútbol se acercaron a la casa donde Lionel vivió su infancia para colgar banderas y rendirle un homenaje.

La ceremonia de despedida a Jorge Messi se llevaba a cabo en el cementerio El Prado, sobre al ruta 33, al oeste de Rosario, Santa Fe. Comenzó ayer por la noche y continuará este domingo, bajo máxima reserva. Según pudo saber Clarín , finalizaría cerca del mediodía. Desde la organización, pidieron a la prensa que no utilicen drones para preservar la intimidad del momento.

La orfandad es una condición difícil de asimilar. No importa la edad que tengas y tampoco lo obvia que pueda llegar a ser. Porque lo natural, más allá de que la vida suele jugar pasadas horribles, es que todos los hijos, en algún momento, atraviesen las muertes de sus padres. Porque se sabe: la muerte es irremediable, es lo único que seguro que tenemos en medio de todas nuestras inseguridades. Pero también es sabido que la muerte es una mierda. Y uno nunca está preparado para surfear ese dolor por más que sepa que esa ola, irremediablemente, lo va a voltear.

Murió Jorge Messi. Demasiado temprano. Con apenas 68 años y con una enfermedad que no perdona y que castiga sin discriminar clases sociales, billeteras o descuidos. Y Lionel Messi, el héroe de muchos en este lío, atraviesa los días más tristes después de haber vivido meses desgarradores. Seguí leyendo.

Vecinos y fanáticos de Lionel Messi se acercaron a las inmediaciones del cementerio El Prado, donde velan a Jorge Messi, para dejar carteles y coronas en homenaje al fallecido, y acompañar al ídolo del fútbol.

Mientras sigue entrando gente para un funeral previo al de Jorge Messi, la Policía de Rosario realiza un cordón con conos y cinta de “peligro” preparándose para la vuelta de Lionel, su familia, amigos y allegados que le darán el último adiós a su papá. Se junta la prensa junto a la puerta del cementerio El Prado.

Es un momento de respetar y acompañar en el entorno de la familia Messi. Lionel, su mujer Antonela Roccuzzo y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, arribaron a última hora del sábado a Rosario para despedir a su papá, suegro y abuelo Jorge, que murió a los 68 años este 8 de agosto tras luchar contra una dura enfermedad en los últimos años. Y los integrantes de la Selección Argentina no quieren estar lejos de su capitán en este triste fin de semana. Leandro Paredes anunció que arribarán a la ciudad santafesina junto a algunos de sus compañeros para estar cerca de la leyenda del fútbol argentino. Seguir leyendo

Después de haber permanecido hasta tarde en la madrugada de este domingo, el entorno más cercano comienza a regresar al cementerio El Prado para el último adiós. Ingresó en dos autos oscuros, con una capucha colocada para evitar ser fotografiada o captada por las cámaras de televisión que hacen guardia en el ingreso principal al predio.

La Mayor League Soccer lamentó el fallecimiento de Jorge Messi y expresó sus condolencias a su hijo Lionel, a su familia y "a todos los que amaron a Jorge". "Su devoción a su familia y su apoyo incondicional durante la extraordinaria trayectoria de Lionel siempre serán recordados", expresaron en redes.

La expareja de Diego Armando Maradona compartió en su cuenta de Instagram un mensaje de apoyo a la familia de Lionel Messi. "Celia, Leo, Rodri, Mati, Sol y a cada uno de los que componen esa gran familia los acompañamos en este inmenso dolor! Que Jorge descanse en paz!", escribió este sábado.

Fuente: Clarín