La mansión de US$12 millones de Peter Thiel en Buenos Aires quedó en el centro de una insólita protesta

Una escena poco habitual, o “de película” podría decirse, llamó la atención este lunes de los vecinos de Palermo Chico , una de las zonas residenciales más exclusivas de Buenos Aires, cuando un grupo de manifestantes vestidos de Gandalf, el personaje de El Señor de los Anillos, se concentró frente a la mansión que el multimillonario estadounidense Peter Thiel compró hace unos meses por cerca de US$12 millones .

Con una gran bandera con la frase “You shall not pass” , los manifestantes cuestionaron la creciente presencia del empresario en la Argentina, que en los últimos meses pasó de tener vínculos políticos con el presidente Javier Milei y comprar una propiedad en la ciudad a realizar una inversión millonaria en uno de los sectores estratégicos de la economía local .

El último movimiento se conoció días atrás: Thiel Macro LLC, el fondo del empresario, adquirió alrededor de 1,2 millones de acciones depositarias de Vista Energy por un valor cercano a los US$76 millones , lo que representa aproximadamente el 1% del capital de la petrolera con fuerte presencia en Vaca Muerta. La participación fue informada en una presentación ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos.

Fue en abril cuando trascendió que Peter Thiel había elegido específicamente Barrio Parque para instalarse durante sus estadías en la Argentina .

En un primer momento se creyó que había alquilado la propiedad ya que solo se quedaría en el país durante dos meses. Sin embargo, la operación finalmente fue una compra por la que el empresario pagó una cifra cercana a los US$12 millones por una casa ubicada sobre Dardo Rocha al 2900, una de las cuadras más cotizadas de la zona.

En esa zona de Barrio Parque, el alquiler de una casa premium como la de Dardo Rocha al 2900 ronda los US$15.000 mensuales . Es más, en esa misma cuadra se encuentra actualmente una casa de 350 m² y siete ambientes en venta por US$2.100.000 , y un piso de estilo clásico de 94 m² y tres ambientes por US$540.000 .

Según pudo saber LA NACION, en diálogo con fuentes del mercado inmobiliario, la casa perteneció al financista Juan Ball, quien vive la mayor parte del año en Estados Unidos, hasta que la vendió a un norteamericano . Por lo que no sería inusual que la compra se haya coordinado a través de contactos vinculados a Thiel y al exdueño estadounidense.

¿El dato curioso? La casa queda justo enfrente de la mansión de Susana Giménez en Barrio Parque.

Ball, además de dedicarse al mundo financiero, es un empresario cercano al rubro inmobiliario ya que es socio de Marcelo Devitta y Federico Álvarez Castillo en The Colette Group, firma con la que construyeron un edificio de lujo en Punta del Este, llamado Colette; y luego avanzaron con un segundo proyecto en los lotes vecinos.

En enero de 2025 fue mencionado por un sitio especializado de real estate de Miami como el comprador de un penthouse en Key Biscayne por el que habría pagado US$15,2 millones. Y a mediados del año pasado realizó una operación de alto perfil al comprar el quinto piso del Palacio Devoto, en Palermo, por US$9 millones.

La casa pasó por un proceso de modernización integral por sus dueños anteriores , de acuerdo a lo publicado por Ámbito. La intervención incorporó materiales de alta gama, varios de ellos importados, con foco en cocina, baños y áreas de recepción, lo que elevó de manera significativa su estándar constructivo. Hoy supera los 1600 m², tiene seis dormitorios, amplios salones y una cava de vinos .

La operación fue realizada por JdC Propiedades, una inmobiliaria especializada en inmuebles premium. El empresario ahora es vecino de diversas figuras que viven en el exclusivo barrio, como Susana Giménez, Marcela Tinayre, Flavia Palmiero, Mariana Fabbiani y recientemente se mudó Mauricio Macri a una casa que alquila.

Con una arquitectura que combina estilos, Barrio Parque es la zona residencial más exclusiva de la ciudad, con oferta limitada y alta demanda . Y el mercado así lo confirma, no solo con el valor del metro cuadrado sino también con una oferta restringida y una demanda que la excede.

Situada entre la avenida Figueroa Alcorta y Juez Tedín, y Jerónimo Salguero y Tagle, muy cerca del Museo Malba y el Paseo Alcorta, la microzona que se caracteriza por sus mansiones y embajadas , su paisajismo y frondosa arboleda, forma parte de Palermo Chico, un sector del inmenso Palermo.

Este selecto sector es un barrio con 110 años de historia, catalogado como Área de Protección Histórica 3 . Para poder construir hay requisitos y códigos tan estrictos que es casi uno de los pocos sitios de la Ciudad en donde no hay lugar para las excepciones. Al ser una zona protegida, se trata de un barrio “libre de torres” .

Históricamente, muchas de estas residencias pertenecieron a familias de la aristocracia argentina o funcionan como sedes diplomáticas. Por ejemplo, en la zona tuvieron residencias familias como los Mihura o los Anchorena .

Al tratarse de una compra y no de un alquiler temporario como se creyó en un primer momento por la corta estadía del magnate, la conclusión parece bastante clara: Thiel posiblemente seguirá visitando la Argentina y su presencia en Buenos Aires podría volverse cada vez más frecuente, con base en uno de los barrios más exclusivos del país.

Fuente: La Nación