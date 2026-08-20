La interna misionera reacomoda bloques en el Congreso y complica al Gobierno

La interna misionera mueve el avispero en el Congreso y complica al oficialismo. La pelea entre el gobernador Hugo Passalacqua y el histórico cacique local, Carlos Rovira , desencadenó un reacomodamiento de bloques, que con autoridades nuevas y lógica pragmática, promete tomar distancia de Javier Milei y cambiar la dinámica parlamentaria.

Tras algunos cortocircuitos, los cuatro diputados misioneros se terminaron de encolumnar detrás de Passalacqua y se preparan para relanzar una bancada en alianza con los salteños que responden a Gustavo Sáenz. Sin embargo el principal cambio no es la composición -ya están juntos- sino la actitud, porque advierten que de ahora en más negociarán "ley por ley".

Están pensando un nuevo nombre de bancada que reemplace al actual de Innovación Federal para presentarlo el miércoles que viene, el día de la sesión en Diputados, y todo indica que va a conducirlo el ex mandatario Oscar Herrera Ahuad, quien fue leal a Passalacqua desde el inicio.

A su vez, para ganar peso, buscarán coordinar agenda con otros legisladores del Norte que vienen de marcar distancia del Ejecutivo por la Ley de Tierras: los catamarqueños y tucumanos.

La movida se da en medio de sugestivos movimientos del PJ. Este miércoles los diputados peronistas que promueven un armado unido y "federal", Victoria Tolosa Paz y Guillermo Michel, estuvieron reunidos con Passalacqua en Misiones.

UNA AGENDA FEDERAL PARA LA ARGENTINA QUE VIENE Mantuvimos un muy buen encuentro con el gobernador de Misiones, @passalacquaok . Compartimos la convicción de que la Argentina necesita una nueva etapa profundamente federal, construida con más diálogo, con fraternidad entre quienes… pic.twitter.com/Z45JotN4NU

Una muestra concreta de la nueva lógica que pretenden imponer se vio la semana pasada cuando para firmar el proyecto de Inocencia Fiscal II y la reforma del Banco Central el ex gobernador misionero, Oscar Herrera Ahuad, exigió que se dictamine su proyecto de baja del IVA a la harina de mandioca, clave para la economía regional de su provincia.

No se conformó con una promesa y el oficialismo tuvo que convocar media hora antes de la reunión por Inocencia Fiscal a la comisión de Presupuesto para dictaminar su iniciativa.

Hasta ahora los legisladores mantenían una relación directa con Rovira, quien como líder del Partido de la Concordia, era quien bajaba la orden a los legisladores - cuentan que por un sistema de comunicación encriptado que no es Telegram ni Whatsapp- de cómo tenían que votar.

Pero rota la alianza entre él y el mandatario, los legisladores tuvieron que tomar partido. El primer movimiento se vio en el Senado, donde Misiones tiene dos legisladores: Luis Arce y Sonia Rojas Decut. Cuando se abrió la tensión entre ambos, Rojas Decut anunció que armaba un monobloque para responder a Passalacqua.

Arce, que presidía el bloque misionero, siguió en principio solo ligado a Rovira. Sin embargo, la semana pasada anunció que acompaña institucional y políticamente a Passalacqua, así que van a volverse a reunir en un bloque de dos, aunque ahora la jefa de la bancada va a ser Rojas Decut , la primera que se jugó por el gobernador.

En Diputados, por su parte, la bancada de Innovación Federal tiene actualmente nueve miembros: los cuatro misioneros, tres salteños y dos ex libertarios: el formoseño Gerardo González y el puntano Claudio Alvarez. Todavía no está claro si ellos dos van a seguir en el armado bajo esta nueva lógica.

Si la coordinación de acción se extiende al bloque de Catamarca y de Tucumán, podrían ser entre 13 y 15 diputados. La noticia complica al oficialismo que depende exclusivamente de los gobernadores federales para aprobar sus leyes en ambas cámaras.

Redactora de la sección Política

Fuente: Clarín