La Iglesia lanza un llamado al Gobierno por la morosidad: “No se puede decir que no interesa”

MENDOZA.- La Iglesia fijó posición sobre el debate en torno al problema de las deudas de los hogares , en medio del debate que involucró al gobierno de Javier Milei y sectores de la oposición. “No se puede tener una mirada superficial y decir que no interesa” , expresó el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Marcelo Colombo.

El mensaje de Colombo tiene un significancia especial, ya que viene de visitar al Papa León XIV , previo a su llegada a la Argentina, prevista para noviembre.

Así, uno de las representantes más importante de la Iglesia en el país expresó su inquietud frente al aumento de la morosidad.

La mayor parte del Gobierno rechazó las críticas por el incremento de la morosidad. El propio Presidente afirmó que “es un problema entre privados” y completó, en relación a los endeudados morosos, que ascienden a 5,8 millones de argentinos en junio, según el Banco Central. Unos 3 millones se consideran deudores irrecuperables. El cuadro se completa en su gravedad cuando se observa el sector etario de 18 a 25 años, que vio crecer su tasa de mora del 24,7% al 40,8%, impulsado por el uso de billeteras digitales y menores ingresos. “Nadie les puso una pistola en la cabeza” , agregó Javier Milei.

El mandatario también acusó a la oposición y los medios de comunicación de instalar la preocupación de manera “repugnante” para, a su entender, buscar “dividir a la sociedad”.

La discusión sobre la morosidad se instaló fuertemente en la Cámara de Diputados. La oposición convocó a una sesión especial para el 9 de septiembre . Para evitar una derrota en el recinto, La Libertad Avanza respondió convocando a una reunión de la Comisión de Finanzas para el 2 de septiembre . Busca ganar tiempo.

Frente a la discusión, desde la Iglesia salieron a marcar su punto de vista sobre el flagelo. “Tuvimos una intervención muy fuerte cuando peleábamos por la ludopatía online , un tema muy parecido, en el efecto, al menos, con familias que se endeudaban por la adicción al juego. Ahora, esto que se agrega, que es tener que afrontar muchas veces por causa del uso de las billeteras electrónicas o por tener que ponerse en deuda para tener alguna situación de satisfacer algún ítem, no deja de preocupar y sobre todo después las consecuencias” , señaló Colombo, en declaraciones a Radio Mitre Mendoza, y agregó: “Lo que no se puede es tener una mirada superficial y menos decir que no nos interesa, o que se arreglen”.

En este sentido, el arzobispo de Mendoza pidió que se trabaje en “alguna solución” ya que considera que tiene que haber medidas donde primen criterios para la contracción de la deuda o buscar la forma de discutir cuánto del monto del salario se puede gastar. “Hay que analizar de qué manera se puede contraer deudas . Hay deudas que son claramente leoninas al momento de contraerlas, y otras que son a gotas, que uno se va quedando de manera rápida en una situación muy desventajosa para poder satisfacer”, expuso el religioso, quien esta semana volvió a verse con el Papa en el Vaticano.

En el encuentro en la Santa Sede, Colombo junto con el secretario general del Episcopado, monseñor Raúl Pizarro, dialogaron con León XIV sobre la situación de la Iglesia argentina y los preparativos para la visita que el Pontífice realizará al país en noviembre, con el objetivo de ir definiendo la agenda. De hecho, para hoy se espera la llegada al país de una comisión especial del Vaticano que se centrará en cada una de las actividades que tendrá el Papa, entre ellas la reunión bilateral con el presidente Javier Milei, en la Casa Rosada.

“Fue una audiencia cordial y afable. El entusiasmo del Papa es muy grande. Será un visita muy fecunda” , señaló el titular de la Arquidiócesis de Mendoza. Asimismo, desde la entidad indicaron que existe un especial interés en que el viaje tenga “un carácter eminentemente pastoral” y que sus efectos logren extenderse más allá de las jornadas que el Papa permanezca en la Argentina. Por caso, el eje conceptual del viaje estaría vinculado con el párrafo 16 de Magnifica Humanitas, la encíclica publicada por León XIV en mayo, de alto contenido social.

La llegada de Robert Prevost está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. Durante esos días, el Papa recorrerá Buenos Aires, Córdoba y Luján , en lo que será la primera visita de un pontífice a la Argentina desde el viaje de Juan Pablo II , en 1987.

Por cuestiones de logística, León XIV se alojará en la Nunciatura Apostólica durante toda su estadía y regresará a ese sitio después de cada actividad. De acuerdo con los organizadores de la visita, entre los eventos que se pretenden realizar se destacan una misa multitudinaria en Buenos Aires , posiblemente en el Monumento a los Españoles, otra celebración en la Basílica de Luján y una tercera actividad religiosa en Córdoba.

Por otra parte, esta semana habrá un encuentro de la Pastoral Social en la provincia mediterránea, del que participará Colombo. Se trata de una cita prevista con gobernadores e intendentes de la región, con la perspectiva de la visita del Papa de fondo.

Fuente: La Nación