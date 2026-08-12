La esposa de Jorge Ferraresi lo designó en un cargo municipal tras la renuncia a la intendencia de Avellaneda

El exintendente de Avellaneda Jorge Ferraresi fue nombrado en un cargo municipal por la actual jefa comunal, su esposa, Magdalena Sierra . Luego de renunciar al máximo cargo local, el mes pasado, fue designado “jefe de Asesoramiento Institucional” mediante un decreto publicado hace cinco días, en el que se establece que tendrá salario y percibirá bonificaciones.

Sierra firmó un decreto por el que se crea la Jefatura de Asesoramiento Institucional para “entender en la formulación, coordinación y asistencia técnica a las áreas ejecutivas en el análisis, diseño y seguimiento de políticas, programas y proyectos de gestión institucional, promoviendo la mejora continua de los procesos y la optimización de recursos”. A cargo de esas tareas, nombró a Ferraresi.

“Para ello, resulta necesario modificar el escalafón del personal superior con el fin de remunerar equitativamente sus funciones, en cumplimiento de los desafíos que se presentarán para esta nueva etapa, equiparando la categoría del jefe de Asesoramiento Institucional a la categoría AJG”, se aclaró en el decreto de Sierra, que era jefa de Gabinete municipal antes de reemplazar en la intendencia a su esposo. También percibirá extras por ”título universitario", “dedicación exclusiva” y “bonificación por computación del 150%”.

Según calculó el concejal de Avellaneda Lucas Yacob (Pro), a Ferraresi le corresponderá un salario mayor a los $10.000.000 mensuales, y podrá usar “la oficina” y un auto oficial “para su campaña a gobernador”.

Ferraresi es uno de los dirigentes alineados con el gobernador bonaerense , Axel Kicillof , que ya se pusieron en marcha para posicionarse como potenciales candidatos a sucederlo en el cargo. Recorre distritos de la provincia , en los que encabeza charlas en las que compara la realidad de cada municipio que visita con su gestión en Avellaneda.

Parece que Ferraresi se arrepintió de renunciar como Intendente para dejar a su esposa y le pidió que lo nombre asesor en la Muni con un sueldo de más de 10 millones de pesos mensuales, usando la oficina y auto municipal para su campaña a gobernador. Pero por suerte no gobierna… pic.twitter.com/g6bQGeaNtE

“Renunció a la intendencia para dejar a la esposa , ahora la esposa lo nombra asesor con un sueldo millonario. Mientras se reparten cargos y plata, los problemas de gestión en seguridad y recolección de basura se profundizan”, afirmó Yacob a LA NACION .

“Hace menos de un mes le pedimos que expliquen en el Concejo Deliberante porqué seguía usando las oficinas municipales para sus reuniones de candidato a gobernador si ya había renunciado a la intendencia. Ahora, con esto, lo subsana y encima cobra un sueldo, una cosa de locos” , agregó el concejal opositor.

Fuente: La Nación