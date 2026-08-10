La engañaron con el cuento del billete premiado y perdió todos sus ahorros

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Una mujer de 66 años fue víctima de la conocida estafa del “billete premiado” en la zona sur de San Pablo, Brasil. La mujer perdió 230.000 reales luego de ser convencida por un grupo de delincuentes de que estaba ayudando a una desconocida a cobrar un supuesto premio millonario.

La víctima se encontraba paseando a su perro cuando fue abordada por una mujer que aseguró tener un billete de lotería ganador por 56 millones de reales. La estafadora le habría ofrecido una importante suma de dinero a cambio de recibir ayuda para cobrar el supuesto premio.

Una segunda mujer intervino durante la conversación para reforzar la historia y asegurar que la primera era una persona confiable. Luego, las delincuentes se comunicaron con un cómplice que se hizo pasar por gerente de un banco y confirmó falsamente que el billete era verdadero.

Convencida por la elaborada maniobra, la mujer se dirigió a una sucursal bancaria y realizó una transferencia de 230.000 reales como supuesto adelanto para garantizar una parte de los dos millones de reales que le habían prometido.

Después de entregar el dinero, la víctima descubrió que había sido engañada. Contó lo ocurrido a sus familiares y se presentó ante las autoridades para realizar una denuncia.

La Policía investiga el caso e intenta identificar a las personas involucradas en la estafa.