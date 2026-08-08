La carta de Claudio “Chiqui” Tapia por la muerte de Jorge Messi

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia , publicó una carta tras conocerse la noticia de la muerte de Jorge Messi , el padre de Lionel, a los 68 años.

A través de su cuenta de Instagram , el dirigente expresó: “Hoy nos toca despedir a un hombre que, detrás de una de las historias más grandes del fútbol mundial, tuvo un papel fundamental. Como presidente de la AFA, quiero reconocer a Jorge Messi no solamente por haber traído al mundo al mejor jugador del mundo, sino, sobre todo, por haber criado a una persona de valores: humilde, respetuosa y profundamente comprometida con los demás”.

Y continuó: “Su mayor logro no fue únicamente acompañar a Lionel en el camino que lo llevó a convertirse en leyenda. Fue estar siempre a su lado, sostenerlo en los momentos difíciles, acompañarlo en cada paso y enseñarle, con hechos, que detrás de cualquier éxito deportivo hay una persona y unos valores que cuidar”.

Asimismo, hizo hincapié que “Jorge hizo todo bien” al describir que “estuvo cuando había que estar, acompañó cuando había que acompañar y sostuvo cuando más hacía falta”.

A modo de despedida, siguió: “Gracias, Jorge, por haber acompañado y formado a Lionel. Gracias por haberle dado al mundo al mejor jugador, pero, por sobre todas las cosas, por haber criado a una gran persona. Que descanses en paz”.

“Tu legado quedará para siempre en la historia del fútbol argentino y, sobre todo, en el corazón de tu familia”, cerró.

El fútbol argentino, en medio del luto, también emitió distintos mensajes para despedir al padre del capitán argentino.

La selección, a través de sus redes, le envió un mensaje al diez: “Mucha fuerza, Leo Messi y familia. Estamos con ustedes en este difícil momento. Les enviamos nuestro más sentido abrazo”.

Mucha fuerza, Leo Messi y familia. Estamos con ustedes en este difícil momento. Les enviamos nuestro más sentido abrazo. pic.twitter.com/k7TUlPkGTM

Por otro lado, la Liga Profesional de Fútbol emitió un saludo en la red social X : “En este duro momento del adiós a Jorge Messi, la comunidad LPF y el fútbol todo lo despiden con amor y abrazan a su familia y seres queridos. ¡Fuerza, Leo! ”.

En este duro momento del adiós a Jorge Messi, la comunidad LPF y el fútbol todo lo despiden con amor y abrazan a su familia y seres queridos. ¡Fuerza, Leo! https://t.co/HXqxTA5CmX pic.twitter.com/RyEZBK1lIN

Minutos antes, la AFA había publicado: “La Asociación del Fútbol Argentino, con su Presidente Claudio Tapia a la cabeza, lamenta con tristeza y pesar el fallecimiento de Jorge Messi, padre de nuestro capitán y emblema, Lionel Messi. Desde aquí acompañamos a toda la familia en este duro momento y le enviamos el abrazo más sentido, cálido y afectuoso. ¡Mucha fuerza!“.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) también se sumó a los saludos al rosarino: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Jorge Messi, padre del futbolista argentino Lionel Messi. Acompañamos con respeto y afecto a Lionel, a su familia, amigos y seres queridos en este momento de profundo dolor”.

La CONMEBOL lamenta profundamente el fallecimiento de Jorge Messi, padre del futbolista argentino Lionel Messi. Acompañamos con respeto y afecto a Lionel, a su familia, amigos y seres queridos en este momento de profundo dolor. Que descanse en paz. pic.twitter.com/QpTWIAgdBU

Jorge Messi falleció este sábado 8 de agosto a las 2 en el Sanatorio Centro de Rosario , donde se encontraba internado.

Su delicado estado de salud se hizo público en junio durante el inicio del Mundial 2026 en el que, a diferencia de ediciones anteriores, ni él ni su esposa viajaron para acompañar a Lionel.

Tras marcar el primer gol en el debut frente a Argelia, el capitán rompió en llanto y explicó que sus lágrimas eran por una “cuestión ajena a lo deportivo” y reconoció que pasó “unos días difíciles y complicados”.

En medio de las especulaciones, comenzó a circular una versión sobre la salud de Jorge Messi que hizo que la propia familia del futbolista lanzara un comunicado en el que expresó su “profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar”. Fue allí donde, además, reveló que atravesaba una “situación de salud” y que se encontraba “bajo seguimiento médico” .

En ese entonces, tras permanecer varios días en un centro de salud porteño en observación, Jorge fue dado de alta el 26 de junio y regresó a Rosario. Cuando finalizó el Mundial, Lionel se instaló en su casa de Funes junto a su esposa Antonela Roccuzzo y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro para pasar unos días cerca de su familia antes de regresar a Miami.

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Fuente: La Nación