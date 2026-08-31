Kicillof fue a La Pampa y con Ziliotto reclamó a Milei que libere fondos para enfrentar el fenómeno de El Niño

Axel Kicillof volvió a traspasar la frontera de la provincia de Buenos Aires, esta vez para anunciar con su par Sergio Ziliotto en La Pampa convenios y coordinación para prevenir y mitigar los efectos del fenómeno El Niño , vinculado al calentamiento del Pacífico y con pronóstico de lluvias más intensas y superiores a los valores habituales para los próximos meses. Ambos mandatarios peronistas apuntaron contra Javier Milei por el ajuste y los recursos frenados de las obras para aliviar los eventuales efectos.

“Frente a un fenómeno climático como el que nos espera, la firma de estos convenios adquiere una importancia aún más fundamental: este no es el inicio, sino la ratificación institucional de un trabajo previo que venimos desarrollando”, aseguró Kicillof en la Casa de Gobierno de La Pampa. "Cuando las provincias aportamos recursos a la Nación, lo hacemos con la condición de que retornen en obras de infraestructura y en políticas públicas. Nunca antes había pasado con este nivel de intensidad que los fondos no se utilizaran para nada que tenga que ver con el interés de las provincias ”, completó con una crítica a la administración nacional.

Los acuerdos incluyeron un convenio de cooperación en gestión hídrica, obras conjuntas, la coordinación para compartir en tiempo real las bases de registros hidrométrico y pluviométrico, y la articulación de acciones frente a eventos climáticos extremos. “Este encuentro ratifica una forma de entender el federalismo: las provincias no podemos trabajar de manera aislada, tenemos que coordinar esfuerzos y construir respuestas en conjunto ”, indicó Ziliotto.

Con la presencia de Gabriel Katopodis –ministro de Infraestructura bonaerense- y José Gobbi –secretario de Recursos Hídricos pampeano- también suscribieron acuerdos de asistencia recíproca en materia de salud, turismo y desarrollo social. “Seguimos exigiendo al Gobierno nacional que haga un uso responsable de los $290.000 millones del Fondo Hídrico : esos recursos que hoy están congelados deberían estar invertidos en las obras que las provincias necesitan”, cuestionó Katopodis.

Kicillof ya había tomado los pronósticos y advertencias sobre la intensidad del Niño (90% de probabilidades de un evento muy fuerte y 69% de un evento histórico, el más potente desde 1950) para anunciar la creación de una mesa interministerial para coordinar con los municipios, comunicar obras y acciones, y reclamar a Milei por la obra pública paralizada.

“El contexto en el que se nos presenta este fenómeno probablemente muy grave es que gobierna a nivel nacional un Presidente, un equipo, una ideología, un modelo que piensa que no hace falta Estado prácticamente”, dijo la semana pasada ante intendentes bonaerenses, y siguió: “ Creo que todavía no hemos caído en la cuenta de lo absurdo, lo grave, lo peligroso y lo costoso que va a ser para nuestro país y nuestra provincia esta ausencia total del gobierno nacional”.

Como Katopodis en La Pampa, Kicillof había remarcado el incumplimiento del Fondo Hídrico, una de las asignaciones específicas del Impuesto a los Combustibles. “Es de una gravedad, de un escándalo inusitado lo que está pasando. No es algo que hay que pedir. Cada día que alguien carga nafta aporta. Tenemos sin ejecutar 293 mil millones de pesos que ya aportó la sociedad. Se lo robaron. Lo han colocado en algún instrumento de valorización financiera y va a hacer falta ”, advirtió el gobernador, y extendió la recriminación a los ATN y el fondo vial.

Otra queja giró en torno a la reticencia de Nación a autorizar créditos a la provincia para obras, al “desguace” del Instituto Nacional del Agua (INA) y por no haber utilizado un crédito de 200 millones de dólares del Banco Mundial, de octubre de 2023, para un programa de infraestructura para la gestión de riesgos de inundaciones urbanas. “No gastaron un solo dólar, no licitaron una sola obra y lo usaron para dibujar el famoso equilibrio fiscal” , denunció Katopodis.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín