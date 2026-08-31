Fondos viales: la Justicia admite a Tolosa Paz y al gobernador Quintela como querellantes contra el Gobierno por el presunto desvío de recursos

La Justicia Federal admitió en una misma investigación las querellas presentadas por la diputada nacional Victoria Tolosa Paz y por el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela , en la causa que investiga el manejo de los fondos del fideicomiso vial creado por el Decreto 976/01, correspondientes a la cuenta SISVIAL.

La presentación de Tolosa Paz -quien había realizado la denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis Caputo- fue admitida por el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 11, a cargo de Ariel Lijo, con intervención de la Fiscalía Federal N° 4, y le permite ahora intervenir activamente en el expediente, aportar nuevas pruebas e impulsar medidas para determinar el destino de los recursos recaudados a través del impuesto a los combustibles.

En paralelo, el tribunal también admitió como querellante al gobernador Ricardo Quintela, quien se presentó acompañado por el fiscal de Estado provincial, Segundo Emilio Rodríguez, y el fiscal adjunto, Gustavo Roque Ibarra, para reclamar por la paralización y el abandono de obras viales nacionales en territorio riojano.

A partir de la incorporación de ambos querellantes, el juzgado ordenó una serie de medidas de prueba dirigidas al Ministerio de Economía, la Dirección Nacional de Vialidad, la Jefatura de Gabinete, la SIGEN y la Auditoría General de la Nación (AGN), con el objetivo de avanzar en el esclarecimiento del manejo de los fondos y de las obras comprometidas.

El conflicto gira en torno al Sistema Vial Integrado (SISVIAL), un fideicomiso del Gobierno nacional que capta parte del impuesto a los combustibles con el objetivo legal exclusivo de construir y mantener rutas nacionales.

Pero el Ejecutivo de un monto total de 1,5 billones, solo ejecutó una cuarta parte. El vocero presidencial Adrián Ravier admitió tras la denuncia, que "una parte de esos impuestos va a Vialidad y la otra parte la dispone el Ministerio de Economía como parte de lograr el equilibrio fiscal de una situación muy compleja que heredamos".

Uno de los puntos centrales de la denuncia de Tolosa Paz está puesto en el abandono de obras estratégicas de la provincia de Buenos Aires, particularmente sobre las rutas nacionales 3 y 5, dos corredores fundamentales para la producción, la logística y la conectividad bonaerense, según indició la legisladora.

Según dio a conocer Tolosa Paz a través de un comunicado, la documentación incorporada al planteo identifica, entre otras, tres obras de Vialidad Nacional incluidas en la programación plurianual original:

-BAPIN 130023: Autopista Mercedes – inicio Variante Suipacha, sobre la RN 5, con un monto original de referencia de $9.240 millones.

-BAPIN 130026: Autopista fin Variante San Miguel del Monte – acceso Gorchs, sobre la RN 3, con un monto original de referencia de $10.309,2 millones.

-BAPIN 130027: Travesía Urbana de Mercedes, sobre la RN 5, con un monto original de referencia de $3.531,6 millones.

En total, se trata de más de $23.000 millones contemplados originalmente para estas tres obras, hoy atravesadas por la paralización y el abandono de la infraestructura vial nacional, cuestionó Tolosa Paz.

“Fui aceptada como querellante en la denuncia que le hice al ministro de Economía, Toto Caputo, por el manejo del dinero del SISVIAL, por el dinero que se cobra con el impuesto al combustible y que, según denunciamos, es desviado a la timba financiera”, añadió la diputada y ex ministra de Desarrollo Social.

La diputada nacional destacó que la admisión como querellante le permitirá “seguir impulsando la investigación, aportando prueba y mostrando todo el desmanejo que hubo durante estos tres años y medio de abandono de las rutas nacionales”.

La investigación también alcanza las obras nacionales paralizadas en La Rioja, particularmente las correspondientes a las rutas nacionales 76, 73 y 75.

“Celebro que también hayan aceptado al gobernador Ricardo Quintela como querellante, porque no va a naturalizar el abandono de las rutas nacionales en La Rioja”, sostuvo Tolosa Paz.

Para la diputada, la decisión judicial constituye un paso importante para esclarecer qué ocurrió con los recursos destinados a la infraestructura vial nacional y determinar las responsabilidades correspondientes.

“Miramos atentamente el pedido de prueba porque allí, sin duda, se va a ir construyendo parte de lo que pudimos demostrar en la denuncia: que los fondos fueron desviados y que mientras tanto las rutas nacionales quedaron abandonadas”, concluyó.

Fuente: Clarín