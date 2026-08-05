Karina Milei visitó las oficinas de Google y se reunió con directivos de la compañía

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , visitó este miércoles las oficinas de Google en la ciudad de Buenos Aires, donde mantuvo una reunión con directivos de la compañía para interiorizarse sobre las operaciones de la empresa en la Argentina, su presencia regional y los principales proyectos que desarrolla en el país.

Durante el encuentro, las autoridades de Google “presentaron un panorama de la actividad de la compañía, su dotación de personal, las iniciativas que impulsa a nivel local y regional y su contribución al desarrollo tecnológico y la innovación” , se informó en un comunicado.

También se abordó especialmente el proyecto Google Arts & Culture Tango, una iniciativa en la que Marca País participó en la generación de contenidos para la plataforma. La actividad incluyó además un recorrido por las oficinas de la empresa.

Acompañaron a la funcionaria el presidente ejecutivo de PromArgentina, Diego Sucalesca ; la directora de Inversiones y Promoción Internacional de PromArgentina, María Victoria Castro ; el director nacional de Marca País, Martín Giralda ; la directora de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Mariana Ron ; y el gerente de Innovación e Inteligencia Comercial de PromArgentina, Alejandro Gamboa .

Por parte de Google participaron el country manager para Argentina, Juan Vallejos ; la directora general de Google Cloud para el Cono Sur, Natalia Scaliter ; la directora de Asuntos Gubernamentales y Política Pública para América Latina de habla hispana, Eleonora Rabinovich ; y la gerente de Asuntos Gubernamentales y Política Pública para el Cono Sur, Tamar Colodenco .

La visita de la secretaria general de la Presidencia a las oficinas del gigante tecnológico se suma a los contactos que la administración libertaria mantiene con la compañía desde el inicio de la gestión. En mayo de 2024, el presidente Javier Milei se reunió con el director ejecutivo de Google, Sundar Pichai , en la sede central de la empresa en Mountain View, California. Estuvo acompañado del ministro de Economía, Luis Caputo ; el entonces embajador Gerardo Werthein ; el exasesor Demián Reidel y el empresario Martín Varsavsky .

Durante la reunión, el mandatario expuso su visión sobre el futuro económico del país y destacó la necesidad de impulsar un marco regulatorio orientado a fomentar la innovación y las inversiones tecnológicas . Por su parte, Pichai manifestó el interés de la compañía en el desarrollo de la inteligencia artificial y ratificó el compromiso de Google con la transformación digital de la Argentina.

Según informó el Gobierno en ese momento, las conversaciones giraron en torno a posibles proyectos vinculados con la expansión de la infraestructura digital y la capacitación en habilidades tecnológicas. Asistieron además Kent Walker , presidente de Asuntos Globales de Google; Víctor Valle , director general de Google Argentina; Eduardo López , presidente de Google Cloud para América Latina, y Eleonora Rabinovich , responsable de Asuntos Gubernamentales y Políticas Públicas de Google para Hispanoamérica.

Fuente: La Nación