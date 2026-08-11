Joan Pascual, plomero: “Si hay mal olor en el baño, muchas veces el problema está en la ventilación de los desagües”

Al percibir malos olores en el baño , muchas personas tienden a creer que se trata de un problema de limpieza y recurren a distintos productos y técnicas para eliminarlos. Sin embargo, el plomero español Joan Pascual advirtió que, en ciertas ocasiones, el inconveniente puede estar en otro sector del ambiente .

Según explicó en un video publicado en su cuenta de Instagram, uno de los motivos más frecuentes por los que aparecen malos olores en los baños es la falta de ventilación en el sistema de desagüe , sobre todo si se realizaron reformas en la vivienda recientemente.

“ Si hacés una reforma y tu baño huele, muchas veces el problema no es del reformista, sino porque no tenés ventilación en los desagües ”, comenzó el especialista en el video.

La ventilación del desagüe hace referencia al sistema mediante el cual se equilibra la presión dentro de las cañerías . Si estas no tienen una ventilación adecuada, el movimiento del agua puede generar cambios de presión y afectar los sifones .

Estas piezas mantienen una pequeña cantidad de agua y funcionan como una barrera que impide que los gases de las cloacas entren a la vivienda . Cuando esa barrera desaparece o no funciona de manera correcta, los olores pueden subir por las cañerías y llegar hasta el baño.

Por este motivo, antes de usar productos para destapar las cañerías, es recomendable determinar de dónde sale precisamente el olor . En líneas generales, puede provenir de la ducha, el lavamanos, el bidet o hasta del desagüe del piso.

Además, es recomendable revisar que los sifones tengan agua y que no existan pérdidas o conexiones deterioradas en el sistema de desagüe.

En caso de que el olor persista a pesar de la limpieza y no haya una obstrucción, Pascual aconseja revisar la instalación , ya que podría ser necesario corregir o sumar ventilación a los desagües. En esos casos, es conveniente consultar a un plomero antes de realizar modificaciones por cuenta propia.

Fuente: TN