Imputaron por homicidio culposo a dos personas por la muerte de un niño de 3 años que fue atacado por un pitbull

La Justicia cordobesa imputó por homicidio culposo a la dueña y el cuidador del perro de raza pitbull que este domingo mató a Salvador , un niño de 3 años que se había escapado del cuidado de su padre en el barrio Villa La Lonja, al sur de la capital provincial.

La decisión de acusar al cuidador del animal fue confirmada este martes por el Ministerio Público Fiscal cordobés, que a través de un comunicado informó de la imputación "a un sujeto masculino mayor de edad por la supuesta comisión del delito de homicidio culposo" . Según informó la fiscalía, el hombre ya se presentó en la causa y designó abogado defensor .

En tanto, el diario La Voz confirmó que la la Fiscalía de Instrucción N°10 también decidió imputar a la dueña del perro por el mismo delito .

El sangriento episodio por el que ambos quedaron imputados había ocurrido este domingo en un terreno semi ocupado del sur de la capital cordobesa en el que hay una construcción precaria en la que viven dos personas .

Según contó Claudia, la madre de Salvador, horas después del incidente, al momento del ataque ella estaba en el interior de su casa cocinando mientras afuera su esposo lavaba su camioneta.

“Prendí la hornalla, salí y le pregunté al papá por el Salvi”, señaló este lunes visiblemente conmocionada en diálogo con ElDoceTV y agregó más tarde que el nene se había ido “a la vuelta” . “Me fijo y no estaba” , apuntó. Cuando encontró a su hijo, recordó, el perro ya lo estaba atacando.

Luego del ataque, el niño fue trasladado de urgencia a la Clínica Vélez Sarsfield. Sin embargo, había sufrido graves lesiones en el rostro y el cuello y perdió la vida en el centro de salud.

En el caso tomó intervención la Fiscalía de Instrucción N°10 que, además de imputar a la dueña y al cuidador del animal, ordenó tomar testimonio a los posibles testigos y realizar una autopsia en el cuerpo del nene.

En tanto, el animal que atacó al menor fue identificado como una perra adulta de cinco años , de raza mestiza y de color marrón. Se decidió que permanezca en observación durante diez días en el Instituto Antirrábico .

Según relató el comisario Jorge Suárez, de Patrulla Ambiental, el animal fue atrapado en el patio delantero de la misma casa donde sucedió el ataque , en donde permanecía atado con una cadena.

“La vivienda tenía un alambre perimetral, no sabemos si la perra había escapado con anterioridad” , señaló, en diálogo con La Voz .

Tras el macabro suceso, la madre de Salvador pidió por una "tenencia responsable" e insistió en que “el que se tiene que hacer cargo es el dueño porque el perro no sabe lo que hace". "La culpa la tiene el dueño y el que tiene que pagar es el dueño", reiteró.

Por su parte, Daniel Cardozo, subsecretario de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Córdoba, señaló al mismo medio que no había registros de denuncias previas de ataques atribuidas a ese animal.

Este domingo por la tarde vecinos del lugar y una mujer que dijo ser dueña del terreno en el que estaba la perra que atacó a Salvador protagonizaron un cruce frente a las cámaras de ElDoceTV .

"Vos tenés estos perros como si nada ahí. Sacá esos perros porque no te voy a dejar vivir más acá. Te vas a tener que ir. Mataron a una criatura, a una criatura, hermana”, increpaba una vecina a la mujer, que sería propietaria de varios animales.

"No son perros de pelea. ¿Sabés por qué los crié? Acá en la puerta a mi marido lo agarraron unos chorros, lo tiraron y lo robaro n”, se defendía la otra mujer, que viviría en la casa en la que estaba el perro.

Más tarde, mientras caía la noche, la mamá de Salvador también se acercó al lugar del suceso y pidió que la familia señalada como dueña del animal diese la cara . "Dicen que mi hijo se metió en una propiedad privada. Mi hijo tenía tres años, estaba jugando. A mi hijo nadie me lo devuelve" , señaló entre lágrimas.

Fuente: Clarín