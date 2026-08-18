Horror en Brasil: un hombre mató a puñaladas a su expareja en la fila de un supermercado

El estado de San Pablo en Brasil se mantiene en vilo desde el domingo por un crimen ocurrido en el interior de un supermercado. Un hombre sorprendió a su expareja por la espalda y la mató a puñaladas mientras estaba en la fila del comercio. La secuencia quedó grabada por las cámaras de seguridad y el asesino quedó detenido.

El episodio ocurrió a las 12:40 de un local situado en la zona Praça Santa Clara de Assis, en el municipio de Morro Grande. Según se observa en las imágenes, el sospechoso, vestido con una remera azul, bermuda gris y sandalias, atacó por la espalda a su exnovia con un cuchillo hasta dejarla inconsciente en el piso.

La víctima fue identificada como Angelita Manoela Rodrigues , de 40 años, y de acuerdo a lo que contaron sus allegados había estado en pareja con el agresor, Lafayete Gonzaga da Silva , por 10 años.

En el video se observa cómo las personas que seguían en la fila se sorprenden y se alejan. Segundos después, algunos de los clientes del lugar se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo y comenzaron a arrojarle artículos a Da Silva para evitar que continuara con el asesinato .

Sin embargo, el criminal continuó asestando cuchillazos a la espalda y a la parte derecha del cuerpo de Rodrigues, hasta que la mujer se desvaneció por las heridas . Luego, el hombre huyó inmediatamente de la escena.

Según informó La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Brasil, la víctima fue atendida por personal médico y trasladada al Hospital Brasilandia, pero falleció posteriormente a causa de las heridas.

A su vez, y de acuerdo a G1 , Da Silva fue arrestado y llevado a la 4ª Comisaría de Policía de Defensa de la Mujer (DDM). En su primera declaración, manifestó estar arrepentido y le apuntó a su exnovia por haberle “ arruinado la vida” .

Por otro lado, en las próximas horas se llevará a cabo el entierro de Rodrigues en el cementerio Jardín Eterno del municipio de Piedade.

Leila Lira , una amiga y excompañera de trabajo de la víctima , contó que Rodrigues salió por casi 10 años con Da Silva y que la relación estuvo repleta de episodios de violencia .

“ Su vida era un infierno . Una vez la golpeó, la echó de la casa y le quemó toda la ropa. Solo le quedó el uniforme y pasó la noche en la calle. Una mujer la ayudó, y él la amenazó. Mis hijas donaron ropa, y él también las amenazó”, expresó, en diálogo con Folha de Sao Paulo .

A su vez, Lira indicó que su amiga siempre iba a trabajar “ con la cara magullada ” y acusó a Da silva de “agresivo y dominante”. “La humillaba delante de todos”, señaló.

De acuerdo a su relato, ambos compartían el mismo espacio de trabajo en una empresa de construcción , Rodrigues como auxiliar de limpieza y Da Silva como electricista.

“Las chicas y yo hablamos con ella. Intentamos ayudarla. La invité a vivir conmigo, pero no aceptó porque [Da Silva] amenazaba a todos los que la ayudaban ”, afirmó.

“Era una mujer muy buena, íntegra, honesta, cariñosa. No merecía esto . Quise haber hecho más, pero desafortunadamente no pude”, agregó.

Fuente: La Nación