Hay alerta naranja y amarilla por nevadas, vientos y tormentas para este lunes 17 de agosto: las provincias afectadas

En el inicio de una semana donde se prevén jornadas inestables , el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que este lunes 17 de agosto continuarán las condiciones adversas y emitió una serie de alertas naranjas y amarillas por nevadas, vientos y tormentas para distintas provincias.

Según el parte publicado por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, la zona afectada por las nevadas —donde rige el aviso de nivel naranja — es el área central de Mendoza .

En ese distrito se prevén valores de nieve acumulada entre 60 y 100 centímetros, que pueden ser superados de forma puntual. La situación estará acompañada por vientos que pueden provocar reducción de visibilidad y nieve en suspensión.

Frente a este panorama, el SMN recomienda seguir las instrucciones de las autoridades locales y salir únicamente si es imprescindible. En caso de circular, se aconseja hacerlo con vehículos preparados para el hielo y la nieve, y llevar una pala. También se deben revisar los techos, las canaletas y los desagües; ventilar los ambientes para evitar la acumulación de monóxido de carbono; y contar con alimentos no perecederos, agua potable y el celular cargado.

En tanto, el organismo también emitió otra alerta por nevadas, aunque de nivel amarillo para el área central de Neuquén , y la región cordillerana de Mendoza, San Juan y La Rioja . En esos distritos se esperan nevadas persistentes de variada intensidad y acumulaciones de entre 10 y 30 centímetros , pudiendo ser superadas en forma puntual.

Por otro lado, el organismo también emitió una alerta amarilla por vientos , que dirá presente en las provincias de Salta, Jujuy, La Rioja y Santiago del Estero . Para esas localidades se prevén vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 80 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 120.

A partir de esa previsión, el SMN recomendó: evitar salir, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, no refugiarse debajo de marquesinas , carteles publicitarios, árboles o postes, y tener precaución al conducir. Además, el alerta amarillo por Zonda está vigente para Catamarca, Salta, Tucumán, San Juan y La Rioja .

Finalmente, la alerta amarilla por tormentas se mantiene vigente para el sector este de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes , donde se espera que las precipitaciones estén acompañadas por ráfagas, granizo, abundante caída de agua en períodos breves e intensa actividad eléctrica. Se esperan valores de precipitación acumulada de entre 30 y 50 milímetros, que pueden ser superados de forma puntual.

Ante este cuadro, el ente que depende del Ministerio de Defensa recomendó: evitar salir, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros, desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento , si estás al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Para este lunes, el SMN informó que la temperatura máxima en la ciudad de Buenos Aires será de 14°C y la mínima, de 10°C . El cielo permanecerá nublado toda la jornada, y durante el mediodía, la tarde y la noche puede haber lluvias aisladas, con hasta un 10% de probabilidades.

En la provincia de Buenos Aires , la máxima será de 15°C y la mínima, de 11°C . Al igual que en la Ciudad, el cielo estará nublado y las condiciones adversas permanecerán a lo largo de la semana. No se descarta la aparición de chaparrones aislados.

En tanto, el pronóstico para el resto del país indica que las temperaturas máximas y mínimas serán de 17°C y 5°C en Catamarca ; 23°C y 12°C en Chaco ; 15°C y 5°C en Chubut ; 16°C y 8°C en Córdoba ; 23°C y 13°C en Corrientes ; 17°C y 12°C en Entre Ríos ; 24°C y 14°C en Formosa ; 22°C y 6°C en Jujuy ; 14°C y 7°C en La Pampa ; 16°C y 5°C en La Rioja ; y 14°C y 3°C en Mendoza .

Por otro lado, en Misiones las temperaturas se mantendrán entre 25°C y 15°C; 11°C y 6°C en Neuquén ; 14°C y 6°C en Río Negro ; 16°C y 1°C en Salta ; 15°C y 2°C en San Juan ; 14°C y 5°C en San Luis ; 4°C y -2°C en Santa Cruz ; 17°C y 12°C en Santa Fe ; 20°C y 9°C en Santiago del Estero ; 4°C y -1°C en Tierra del Fuego ; y 16°C y 8°C en Tucumán .

Fuente: La Nación