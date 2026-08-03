Hay alerta amarilla por tormentas y nevadas en seis provincias para hoy, lunes 3 de agosto

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para algunos sectores de Entre Ríos , Santa Fe , Chaco , Corrientes y Formosa .

Además, rige una alerta naranja y amarilla por nevadas para Neuquén y Mendoza , que a su vez presenta una alerta amarilla por vientos fuertes para este lunes 3 de agosto.

El área será afectada por tormentas de variada intensidad , algunas fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por ráfagas fuertes, granizo, lluvias abundantes en períodos cortos y actividad eléctrica intensa.

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm , que pueden ser superados de forma puntual.

El área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad, por momentos fuertes. Se prevén valores de nieve acumulada entre 30 y 60 centímetros en todo el período de alerta, que pueden ser superados de forma puntual. La situación estará acompañada por vientos intensos con reducción de visibilidad y posible viento blanco.

En Mendoza, el área será afectada por nevadas persistentes de moderada intensidad. Se esperan valores de nieve acumulada entre 15 y 30 centímetros , que pueden ser superados de forma puntual. La situación estará acompañada por vientos intensos con reducción de visibilidad y posible viento blanco.

Para Neuquén, el área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad. Se esperan valores de nieve acumulada entre 20 y 50 cm pudiendo ser superados en forma puntual. No se descarta que por momentos la precipitación se presente en forma de lluvia. Además, se prevé la ocurrencia de viento blanco.

La zona cordillerana será afectada por vientos intensos del sector oeste con velocidades entre 60 y 80 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h , especialmente en los niveles más altos. La situación estará acompañada de nevadas con posible viento blanco.

Fuente: TN