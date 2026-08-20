Hallaron muerto a un nene de 6 años en una casa y su madre quedó detenida

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Un llamado al 911 que alertaba sobre una posible situación de violencia terminó con el hallazgo del cuerpo sin vida de un nene de seis años en una vivienda de la ciudad santafesina de San Justo. Cuando los policías llegaron al lugar, encontraron a la madre sosteniendo al menor en brazos.

El hecho ocurrió este miércoles por la tarde en una casa ubicada sobre Sylvestre Begnis, entre Pedro Millán y la cortada 27, en el barrio Reyes. La mujer, de 22 años e identificada como R.M., quedó detenida preventivamente mientras avanza la investigación.

La fiscal Daniela Montegrosso ordenó una serie de peritajes para determinar qué ocurrió. Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) y de la División Criminalística trabajó en la vivienda para preservar la escena, levantar huellas y buscar elementos que puedan aportar información.

El cuerpo del niño fue trasladado a la morgue judicial de la ciudad de Santa Fe, donde se realizará la autopsia. El estudio será fundamental para establecer si la muerte se produjo por causas naturales, un accidente o si hubo intervención de terceros.

Analizan cámaras y buscan testigos

Los investigadores también comenzaron a buscar testigos y relevaron cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona. Los registros serán analizados para reconstruir los movimientos alrededor de la vivienda antes y después del momento en que fue encontrado el menor.

El caso está a cargo de la Unidad Regional XVI y la PDI, bajo la dirección de la fiscal Montegrosso. Por el momento, no se informó oficialmente la causa de muerte ni existen conclusiones sobre las circunstancias del fallecimiento.

En las próximas horas, el fiscal regional Jorge Nessier y la fiscal Montegrosso brindarán una conferencia de prensa en la sede de la Unidad Fiscal San Justo, donde se espera que informen sobre las primeras pericias y las medidas adoptadas.