Hacía “wheelie”y zigzagueaba entre los autos parado en el asiento: le suspendieron la licencia hasta 2099

Un motociclista fue sancionado en la provincia de Buenos Aires por conducir de manera temeraria . El hombre se filmaba mientras hacía “ wheelie ” —una maniobra en la que la rueda delantera de la moto se eleva y deja de estar en contacto con la superficie— y se paraba sobre el asiento mientras circulaba de manera zigzagueante entre los vehículos. Luego, publicaba las imágenes en sus redes sociales. Por esas conductas, quedó inhabilitado para utilizar la licencia de conducir emitida por la provincia de Buenos Aires hasta el año 2099 . “La imprudencia tiene consecuencias”, indicaron.

La resolución fue tomada por el Ministerio de Transporte bonaerense luego de que la Subsecretaría de Seguridad y Política Vial analizara las grabaciones que subía el conductor en sus redes sociales. En los videos se lo veía circular en una rueda por rutas y calles y realizar otras maniobras consideradas de extrema peligrosidad.

INHABILITADO POR MANIOBRAS PELIGROSAS EN MOTO 🏍️🚫 Zigzagueaba entre vehículos y hasta se paraba mientras avanzaba por calles y rutas transitadas. Además, grababa y compartía estas conductas, exponiendo como diversión acciones que ponen en riesgo su vida y la del resto. pic.twitter.com/0VfRktyXpe

A partir del análisis de las imágenes, el organismo resolvió disponer la suspensión preventiva de la licencia del motociclista hasta el año 2099 . Según explicaron fuentes consultadas por LA NACION , la inhabilitación alcanza a la licencia emitida en el territorio bonaerense. Para que el motociclista quede inhabilitado para conducir a nivel nacional, debería intervenir la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) , de acuerdo con la normativa vigente.

Desde el gobierno bonaerense indicaron que ese tipo de maniobras que protagonizó el conductor constituyen conductas que ponen en riesgo no solo al propio motociclista, sino también a las demás personas que circulan por la vía pública.

“Conducir implica hacerse responsable de cada decisión y de quienes comparten la vía pública”, señalaron desde el Ministerio de Transporte bonaerense al comunicar la medida. El organismo remarcó que la vía pública no es un espacio destinado a realizar desafíos ni acrobacias y advirtió sobre el riesgo que este tipo de conductas representa para la seguridad vial.

Fuente: La Nación