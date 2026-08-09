Hacía “wheelie” en la ruta, se grababa y lo subía a las redes sociales: le suspendieron la licencia hasta 2099

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires le suspendió hasta 2099 la licencia de conducir a un motociclista que hacía "wheelie", considerado una maniobra peligrosa, en calles y rutas y luego divulgaba el video de cada momento en las redes sociales.

La medida fue dispuesta por la Subsecretaría de Seguridad y Política Vial provincial, tras el análisis del material fílmico que el mismo conductor se encargaba de difundir en el mundo virtual. En cada escena se puede ver la peligrosidad de su accionar , tanto para él como para quienes transitan en la misma zona.

En los videos se muestran diversas prácticas peligrosas ejecutadas por el motociclista . Entre esas, se ve cómo avanzaba de manera zigzagueante en medio del caos vehicular o momentos en los que se paraba sobre la moto en movimiento para hacer "wheelie” , una maniobra en la que la rueda delantera se eleva y deja de estar en contacto con la superficie.

" Puso en riesgo su vida y la de las demá s. Suspendimos su licencia hasta 2099. La imprudencia tiene consecuencias", señalaron desde Transporte provincial.

En ese sentido, desde el organismo público remarcaron también que el espacio público "no está destinado a realizar desafíos o acrobacias" y pusieron el foco en los riesgos que este tipo de actividades implican para el tránsito vehicular.

INHABILITADO POR MANIOBRAS PELIGROSAS EN MOTO 🏍️🚫 Zigzagueaba entre vehículos y hasta se paraba mientras avanzaba por calles y rutas transitadas. Además, grababa y compartía estas conductas, exponiendo como diversión acciones que ponen en riesgo su vida y la del resto. pic.twitter.com/0VfRktyXpe

“ Conducir implica hacerse responsable de cada decisión y de quienes comparten la vía pública”, señalaron e indicaron que continuarán actuando frente a conductores que lleven adelante este tipo de actividades.

En tanto, trascendió que la sanción - la suspensión de la licencia hasta 2099- solo alcanza para la circulación en territorio bonaerense ya que es la Agencia Nacional de Seguridad Vial el ente que podría ampliar la medida e inhabilitarlo para que no pueda conducir a nivel nacional.

Un soldado del Ejército Argentino murió tras ser atropellado por un motociclista de 18 años en Posadas, Misiones. El conductor, que manejaba su moto haciendo “wheelie ” por una avenida muy transitada, huyó del lugar tras el impacto , pero luego fue detenido a partir de una publicación en redes sociales.

El episodio ocurrió en la madrugada del 12 de julio , alrededor de las 5.30, en la Avenida Costanera. Debido a la intensidad del golpe, la víctima murió en el momento.

La secuencia quedó registrada por las cámaras de video de la zona. En las imágenes se ve el momento exacto en que el joven cruza la calle junto con otra persona, y repentinamente es embestido por el conductor. En las grabaciones se muestra también que, en el instante previo al incidente, el adolescente hacía maniobras imprudentes mientras conducía la moto.

Fuente: Clarín