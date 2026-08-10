Habló la mamá del nene que murió tras el ataque de un Pitbull: “Lo que yo vi es una tragedia”

Un día después de la fatídica muerte de Salvador , un nene de tres años que fue atacado por un perro de raza pitbull en Córdoba , la familia del pequeño dio detalles sobre los momentos previos a la tragedia. En medio del dolor, además, pidieron justicia y que los dueños del animal se hagan cargo de lo sucedido.

El trágico episodio ocurrió este domingo en un terreno semi-ocupado en el barrio Villa La Lonja , ubicado al sur de la ciudad de Córdoba, donde hay una construcción precaria en la que viven dos personas que tras el ataque del animal se dieron a la fuga.

“Lo único que quiero es que esto no le vuelva a pasar a ningún otro niño más porque el dolor, lo que yo vi es una tragedia , es algo tremendo”, dijo Claudia , la mamá del niño, en declaraciones a ElDoceTV .

Atravesada por la tristeza, la mujer contó que ella, minutos antes de la terrible escena, había entrado a su casa a cocinar mientras afuera su esposo lavaba su camioneta .

“Prendí la hornalla, salí y le pregunté al papá por el Salvi” , señaló y luego agregó que el nene se había ido “a la vuelta”. “Me fijo y no estaba”, dijo y detalló que cuando visualizó a su hijo el perro ya lo estaba atacando .

"Me fijo y no estaba. Cuando lo vi, ya los perros me lo estaban comiendo”, describió.

Aparentemente, Salvador había salido corriendo y se acercó a la casa vecina, en la que no hay prácticamente nada.

Si bien el niño fue trasladado de urgencia a la Clínica Vélez Sarsfield con graves lesiones en el rostro y el cuello, perdió la vida en el centro de salud.

“Lo único que quiero es justicia para mi hijo y que esa persona vaya presa ”, reclamó en referencia a los dueños del pitbull.

En el mismo tono habló después Brenda , la abuela de Salvador, quien puso el foco en la responsabilidad que tienen los ciudadanos que eligen tener este tipo de mascotas.

“Pido que la gente que tiene estos animales tenga una tenencia responsable , porque, así como le pasó a Salvador le puede pasar lo mismo a otro niño. Es un dolor muy grande perder a un ángel de esa manera ”, sostuvo y reiteró la necesidad de que haya “una tenencia responsable”.

Frente a la pérdida, la mujer insistió en su pedido para esta “tragedia tan grande” se visualice e insistió en que “el que se tiene que hacer cargo es el dueño porque el perro no sabe lo que hace”. “ La culpa la tiene el dueño y el que tiene que pagar es el dueño”, reiteró.

En tanto, la causa quedó bajo investigación para determinar las circunstancias que tuvieron como desenlace la muerte del niño.

Fuente: Clarín