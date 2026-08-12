Gobernadores reclamaron obras para llevar al norte el gas de Vaca Muerta y una ley por “zonas cálidas”

POSADAS.– “ Nosotros no tenemos problemas con el gas, porque no hay gas , y te envidio Osvaldo [Jaldo] cuando hablás de la falta de gas: acá funcionamos a leña como en el siglo XIX ”, dijo el anfitrión de la 24° Asamblea de Gobernadores del Norte Grande, el misionero Hugo Passalacqua .

Con esas palabras, sintetizó cuál fue el eje del principal reclamo de los gobernadores del Norte al gobierno nacional, representado hoy por el jefe de Gabinete, Diego Santilli , quien los escuchaba atentamente.

Los ocho mandatarios que se reunieron en Posadas unificaron y elevaron como principal reclamo el establecer una tarifa de energía eléctrica diferenciada para “zonas calientes” a cambio de su apoyo para que avance en Diputados la derogación de los beneficios a la tarifa de gas por zonas frías , que la Casa Rosada pugna por convertir en ley en el Congreso.

Ya habían prestado su apoyo aprobar el proyecto de zonas frías en Diputados, pero desde entonces no se cumplieron los beneficios en subsidios eléctricos que en su momento les había prometido directamente con el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo . Por eso le quitaron apoyo a la norma cuando llegó el Senado y por eso quieren que las zonas cálidas se aprueben como ley aparte en el Congreso.

“Queremos que sea por ley y no que quede librado a la buena voluntad de alguien que te dice ‘hoy te reconozco, y mañana no’”, explicó Raúl Jalil , el gobernador de Catamarca.

Jalil ofició como vocero del encuentro y habló con la prensa en la puerta del Cine-Teatro Imax, dentro del Centro del Conocimiento, donde sesionaron los mandatarios.

Además del anfitrión, Passalacqua, y Jalil, estuvieron en la capital misionera, el vecino Juan Pablo Valdés , de Corrientes; Leandro Zdero , de Chaco; Gustavo Sáenz , de Salta; Carlos Sadir , de Jujuy; Elías Suarez , de Santiago del Estero; y Osvaldo Jaldo , de Tucumán.

Los ausentes a la convocatoria fueron los dos referentes del peronismo Gildo Insfrán (Formosa) y Ricardo Quintela (La Rioja), ambos enfrentados con la Casa Rosada y con los puentes rotos desde que el año pasado decidieron no ser parte del denominado “Pacto de Mayo” al que había llamado el Presidente.

El otro gran reclamo en materia energética fue de las provincias del NOA, que ven cómo el abastecimiento de gas para sus industrias se ve interrumpido y encarecido por el transporte desde Vaca Muerta. El epicentro de ese yacimiento queda a más de 1600 kilómetros al sur de San Miguel de Tucumán.

“Antes usábamos el gas que venía de Bolivia, ahora necesitamos obras como la planta de reversión del gasoducto del Norte para que llegue el gas de Vaca Muerta”, señaló el tucumano Jado, quien afirmó que este año se vieron afectadas la producción citrícola y sucroalcoholera “que explican más de 100.000 empleos” en su provincia.

“¿Ustedes se imaginan, por no andar un ingenio, por no andar una citrícola, por falta de energía, que haya 100.000 desocupados en Tucumán?, la verdad que me parece mucho”, afirmó Jaldo.

Este año, en varias provincias del NOA hubo problemas con el abastecimiento del gas, que llevó a la interrupción en las líneas de producción de los sectores citrícolas o a un servicio “a valores muy elevados, algo que nos sacó de competencia”, dijo Jaldo, refiriéndose a los limones de su provincia, con destino al mercado de exportación.

Así como Passalacqua se quejó de que Misiones es la única provincia “sin un metro de gasoducto”, los mandatariosZdero, y Valdés reclamaron que en sus distritos (donde al menos llega algún tramo del gasoducto) hay una bajísima cobertura de la red de ductos y por ende, la industria también debe abastecerse de energía quemando leña.

“En materia de economías regionales, lo que planteábamos junto con Hugo Passalacqua y junto con Leandro Zdero es la falta de desarrollo de la red de gas, es un desarrollo que nos daría más igualdad”, señaló Valdés.

“Acá en Misiones no tenemos problemas de gas porque no tenemos gas, lo mismo sucede en Corrientes y en gran parte de Chaco. Nuestra industria se mueve a través de la quema de diferentes tipos de materiales o leña y eso nos deja afuera de marcados. Lo mismo termina sucediendo con la yerba”, explicó Valdés.

“Lo que hacen estas reuniones es desnudar la cantidad de problemas que tienen las provincias pero siempre bajo lo mismo: falta de infraestructura de gas, infraestructura energética, rutas. Celebramos la presencia del jefe de Gabinete en esta reunión que impulsamos nosotros”, dijo el correntino, quien reemplazó a su hermano Gustavo como mandatario hace apenas ocho meses.

Santilli, que negocia con los gobernadores apoyo legislativo para suspender las PASO en 2027, escuchó atentamente todos los reclamos y se comprometió a darles curso, aunque no cerró ningún acuerdo en ninguno de estos puntos.

El encuentro contó con la presencia de otro funcionario ligado a las provincias: el presidente del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe .

Las sesiones se desarrollaron entre las 10.45, luego de que Passalacqua recibiera en el acceso del Cine Teatro Imax a los mandatarios, a quienes les llevó a conocer parte del predio del Centro del Conocimiento, incluyendo un espectacular Teatro Lírico, único en la región.

Los gobernadores habían llegado en su totalidad por vía aérea y aterrizaron en el Aeropuerto General San Martin, contiguo al lugar del encuentro.

Las deliberaciones también incluyeron a un experto que detalló los eventos climáticos que afectarán al Norte Grande como consecuencia de El Niño , y por el cual en Misiones se prevén fuertes lluvias y se está en alerta por el caso de que las subas del nivel del río Uruguay, sobre todo, puedan generar la necesidad de evacuar algunos barrios de poblaciones ribereñas.

Para Passalacqua, este encuentro fue también la presentación en sociedad tras su ruptura con Carlos Rovira , un punto de inflexión en el oficialismo misionero que controla la provincia hace más de 20 años.

El misionero recibió el apoyo de los mandatarios, en especial de Sáenz. El salteño dijo que vino a apoyar a su “amigo” Passalacqua y a los periodistas les afirmó que “se terminaron los capangas” , en referencia a Rovira, quien mañana debería reaparecer en la Legislatura para participar de las sesiones ordinarias ya que sigue ostentando el cargo de diputado raso.

Santilli también comentó a la prensa que fue invitado por los gobernadores, que “la agenda es muy grande” y que viene charlando uno a uno con los mandatarios.

Descartó que en el encuentro de hoy se fueran a tocar temas políticos, como el apoyo de los legisladores que responden a los mandatarios, a la suspensión de las PASO.

“Hay muchas obras que estamos hablando uno a uno con los gobernadores, como San Juan, también un tramo en Misiones y con Corrientes”, señaló Santilli.

Fuente: La Nación