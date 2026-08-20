Fue a una guardia por dolor de muelas y terminó muriendo de una infección generalizada: Tenía 15 años

INTERNACIONALES

Una adolescente de 15 años murió en el Distrito Federal de Brasil después de atravesar varias instancias de atención médica. Su familia cuestiona la asistencia recibida y denuncia una posible negligencia.

La joven, identificada como Maria Luiza Abreu Estevam, había acudido inicialmente a la Unidad de Pronto Atendimento (UPA) de Sobradinho por un fuerte dolor de muelas. Según su familia, fue medicada y enviada a su casa.

Al día siguiente regresó a la misma unidad y nuevamente recibió medicamentos, con la indicación de continuar el tratamiento en su domicilio. Tres días después, el 12 de agosto, volvió a la UPA, esta vez con síntomas más graves: falta de aire, náuseas, dolor de cabeza y somnolencia.

Ante el empeoramiento de su estado, fue trasladada al Hospital de la Niñez de Brasilia e ingresada en la UTI pediátrica en estado crítico. Murió al día siguiente.

Según el informe del Servicio de Verificación de Óbito, el cuadro evolucionó a una sepsis. Durante su internación sufrió varias paradas cardiorrespiratorias, una de ellas de 24 minutos y 50 segundos.

Los estudios también detectaron rinovirus e influenza B. Además, la autopsia encontró aproximadamente 300 mililitros de sangre acumulados dentro del tórax, alrededor del pulmón, en un cuadro de hemotórax. El informe señala que el sangrado pudo haber contribuido al fallecimiento.

Tras el hallazgo, el Servicio de Verificación de Óbito recomendó a la familia realizar una denuncia policial. La Policía Civil investiga el caso como una muerte sospechosa y la causa de fallecimiento figura oficialmente como "a esclarecer mediante exámenes complementarios".

La familia sostiene que los síntomas de Maria Luiza indicaban que el cuadro era más grave que un simple dolor de muelas. Su padre, André Abreu, cuestionó si la gravedad fue detectada a tiempo y pidió que se determinen responsabilidades.

El Instituto de Gestión Estratégica de Salud del Distrito Federal (IgesDF) lamentó la muerte y aseguró que la adolescente recibió evaluación médica, estudios, monitoreo y medidas de soporte durante su atención. También afirmó que, ante la evolución del cuadro, se solicitó su traslado a una UTI pediátrica y que permanece a disposición de las autoridades para brindar los esclarecimientos necesarios.