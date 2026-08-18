Flybondi cerró su página web: Ya no hay forma de comunicarse con la empresa y hasta hace menos de 24 horas seguía vendiendo pasajes

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La situación de cientos de pasajeros de Flybondi se volvió todavía más complicada este martes 18 de agosto. A las cancelaciones, reprogramaciones y vuelos suspendidos se sumó un nuevo inconveniente: la página web de la empresa dejó de funcionar durante la mañana, justo cuando los usuarios necesitan consultar sus reservas y conocer el estado de sus vuelos.

El problema genera especial preocupación entre quienes compraron pasajes por vacaciones, trabajo o compromisos familiares, pero también entre pasajeros que deben viajar por consultas médicas, tratamientos o controles de salud y ahora no saben si podrán llegar a destino.

Durante una entrevista en Somos la Mañana, Silvio Guanuco, periodista de Que Pasa Jujuy, confirmó que Flybondi dejará de operar en Jujuy. La decisión se conoce después de varias semanas marcadas por cancelaciones y reprogramaciones que provocaron numerosos reclamos.

La página web, fuera de servicio

En medio de la entrevista, la producción de Que Pasa Salta intentó ingresar al sitio oficial de Flybondi y constató que la página no estaba funcionando.

La caída impidió, al menos durante ese momento, que los pasajeros pudieran ingresar con normalidad para consultar sus vuelos, verificar modificaciones, revisar reservas o gestionar cambios.

La situación suma incertidumbre para quienes ya tienen sus pasajes comprados y dependen de la plataforma para conocer si sus vuelos continúan programados.

Flybondi deja Jujuy y crece la preocupación en Salta

Según confirmó Guanuco, la compañía dejará de operar la ruta entre Jujuy y Buenos Aires, aunque todavía deben precisarse los detalles sobre la fecha del último servicio. La salida se produciría a partir de septiembre.

En Salta, el panorama también es complejo. La empresa lleva días sin operar vuelos desde el aeropuerto Martín Miguel de Güemes y se conocieron despidos y retiros voluntarios entre sus trabajadores.

La situación laboral también alcanzó a Jujuy y Santiago del Estero, donde hubo empleados desvinculados.

Agencias dejaron de vender pasajes

A la crisis se suma otra señal de preocupación: algunas agencias de viajes dejaron de comercializar pasajes de Flybondi, en medio de la pérdida de confianza provocada por las reiteradas cancelaciones y reprogramaciones.

También continúan los reclamos de exempleados por indemnizaciones pendientes, salarios atrasados y problemas con la cobertura médica.

Según los reclamos mencionados, más de 700 extrabajadores esperan pagos vinculados con despidos y retiros voluntarios, mientras empleados y exempleados también denunciaron dificultades en el pago de salarios.