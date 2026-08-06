Flavio Bolsonaro responsabilizó a Lula por el conflicto diplomático con Argentina: “Romper con Buenos Aires no era inevitable”

Luego de que el presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva confirmara la reducción de relaciones diplomáticas con Argentina ante los reiterados insultos que le propinó el mandatario Javier Milei , el candidato opositor al máximo cargo ejecutivo del país Flavio Bolsonaro responsabilizó al jefe de Estado por la crisis y manifestó que la ruptura con Buenos Aires fue producto de “ una política exterior ideologizada y confrontacional ”.

“ Repudio enérgicamente la decisión del gobierno de Lula de rebajar las relaciones diplomáticas con Argentina, una nación hermana, nuestro mayor socio comercial en Sudamérica y un amigo histórico del pueblo brasileño ”, expresó el hijo de Jair Bolsonaro a través de un comunicado.

A su vez, expresó que romper con Buenos Aires “no era inevitable ” y que el hecho se produjo como “resultado directo” de una “política exterior ideologizada y confrontacional” que en solo unos meses “ ha fabricado crisis” con tres países en la región.

Además de Argentina, el líder del Partido Liberal (PL) mencionó a Estados Unidos -a quien calificó como el “mayor socio en el hemisferio” de Brasil- y a Paraguay , “un vecino y aliado histórico”, según su consideración.

“Ningún gobierno en la historia reciente ha logrado aislar tanto a Brasil en tan poco tiempo”, manifestó.

Asimismo, indicó que Lula utilizó la retórica de “defender la dignidad nacional” como “ instrumento de propaganda ” y señaló que la soberanía y prestigio de Brasil no se protegen con “alardes electorales y rupturas diplomáticas”.

“Se protegen con una economía fuerte, una capacidad real de negociación y una política exterior comprometida con los intereses permanentes de la Nación, no con la vanidad de quien detenta el poder. La escalada es unilateral : el propio gobierno argentino ya ha declarado que no tomará represalias”, afirmó.

Además, expresó que el verdadero motivo para la acción de rebajar las relaciones diplomáticas reside en el fracaso del proyecto Foro de San Pablo , una alineación de partidos de izquierda en la región que impulsó el Partido de los Trabajadores (PT) brasileño que conduce Lula.

“Los regímenes que patrocinó -sostenidos por el narcotráfico y la represión- trajeron miseria, éxodo y violencia a sus pueblos, y ahora caen uno por uno. Lula ve desmoronarse a sus aliados y reacciona rompiendo con los vecinos que eligieron la libertad”, aseguró.

“ El precio de esta irresponsabilidad no lo pagarán quienes la causaron. Lo pagarán los agricultores, fabricantes, exportadores y trabajadores brasileños, que dependen de estas relaciones para producir, vender y crear empleos, y que no tuvieron parte en las decisiones políticas que provocaron esta crisis”, agregó.

En ese marco, aseguró que en caso de convertirse en presidente de Brasil a partir de 2027 comenzará a tratar los vecinos “como socios” y no “c omo adversarios ideológicos” .

“ Reconstruiremos puentes con Argentin a, Paraguay, Estados Unidos y toda nación libre de nuestro continente. Al pueblo argentino, y especialmente al presidente Javier Milei, mi estimado amigo, le dejo este mensaje: esta crisis no es entre nuestras naciones , es obra de un gobierno en sus últimos días. Habrá paz y prosperidad para nuestros pueblos”, señaló.

Fuente: La Nación