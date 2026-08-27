Fin del reinado de las cortinas en la ducha: la alternativa del 2026 más elegante y práctica para los baños

Durante años, las cortinas fueron una de las opciones más utilizadas para separar la ducha del resto del baño. Son económicas, fáciles de instalar y se pueden reemplazar rápidamente. Sin embargo, en 2026 una alternativa gana cada vez más protagonismo en las reformas y renovaciones: las mamparas de vidrio templado .

Este tipo de cerramiento permite conseguir un baño con una apariencia más moderna y ordenada, además de ayudar a evitar que el agua termine fuera del sector de la ducha. A diferencia de las cortinas tradicionales, el vidrio genera una separación visual más limpia y puede adaptarse a distintos tamaños y distribuciones.

Una de las principales ventajas de las mamparas es su estética minimalista . El vidrio permite mantener la sensación de amplitud y evita que el baño quede visualmente dividido por una cortina.

Además, existen diferentes diseños para adaptarse al espacio disponible. Se pueden encontrar modelos fijos, corredizos, abatibles y combinaciones de paneles, por lo que son una alternativa tanto para baños amplios como para ambientes pequeños.

Otro punto a favor es la limpieza. Mientras que las cortinas pueden acumular humedad, jabón y hongos con el paso del tiempo, una superficie de vidrio puede limpiarse rápidamente después de cada uso.

Aunque las mamparas de vidrio templado ofrecen varias ventajas, su instalación requiere una planificación previa. Es importante tomar correctamente las medidas del espacio y elegir un sistema que permita abrir y cerrar la puerta sin obstáculos.

También es fundamental optar por vidrio templado de seguridad y contar con una instalación adecuada. El grosor, el tipo de herrajes y la calidad de los perfiles pueden influir tanto en la durabilidad como en el funcionamiento de la mampara.

En ese sentido, no se trata simplemente de reemplazar una cortina por un panel de vidrio: la elección debe considerar el tamaño de la ducha, la distribución del baño y el espacio disponible para la apertura.

Fuente: TN