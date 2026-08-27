Ruta 11: presentaron el proyecto para convertir en autovía el tramo entre Mar de Ajó y Pinamar

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La obra contempla 48 kilómetros de intervención y atravesará los municipios de La Costa, General Lavalle, General Madariaga y Pinamar. El proyecto prevé una segunda calzada, repavimentación de la ruta existente, nuevos accesos y retornos, alcantarillas, dársenas, iluminación y señalización. La apertura de sobres está prevista para octubre y la inversión estimada asciende a $153.994 millones.





El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires presentó este jueves el proyecto para avanzar con la transformación en autovía de la Ruta Provincial 11 entre Mar de Ajó y Pinamar, una obra que tendrá impacto directo en cuatro municipios de la región, entre ellos General Madariaga.

La presentación estuvo encabezada por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, acompañado por el intendente del Partido de La Costa, Juan de Jesús, durante un encuentro realizado en el Espacio Multicultural de Mar de Ajó.

De la jornada participaron instituciones locales, representantes de entidades empresariales, organizaciones sociales, intendentes de la región, vecinos y distintos actores vinculados al desarrollo económico, turístico y productivo de la zona.

El encuentro tuvo como objetivo explicar las características de la obra, sus alcances y los plazos previstos, además de generar un espacio para intercambiar inquietudes con los sectores que serán alcanzados por la intervención.

“Hoy presentamos a la comunidad el proyecto para transformar en autovía la Ruta 11: 48 kilómetros entre Mar de Ajó y Pinamar que van a potenciar esta región y fortalecer su desarrollo para los próximos 40 años”, sostuvo Katopodis.

El ministro destacó además que la intervención tendrá consecuencias sobre distintos aspectos de la actividad regional. “Una obra que va a cambiar la dinámica económica, comercial, turística y de conectividad de toda la zona”, afirmó.





Una obra que atraviesa cuatro municipios





El proyecto comprende un tramo de 48 kilómetros de la Ruta Provincial 11, entre los kilómetros 345 y 393.

La traza atravesará los partidos de La Costa, General Lavalle, General Madariaga y Pinamar, por lo que la intervención tendrá una incidencia directa sobre la circulación entre varias de las principales localidades de la costa atlántica bonaerense.

La obra será ejecutada en dos sectores. El primero se extenderá desde el kilómetro 345 hasta el 370, con una longitud de 24,75 kilómetros, mientras que el segundo abarcará desde el kilómetro 370 hasta el 393, con una extensión de 22,46 kilómetros.

Uno de los componentes principales será la construcción de una segunda calzada, que estará ubicada a 16 metros de la actual. Al mismo tiempo, se realizará la repavimentación de la calzada existente.

De esta manera, el objetivo es transformar el actual corredor de una sola calzada en una vía con características de autovía, incorporando infraestructura destinada a mejorar tanto la seguridad como la circulación.





Qué obras contempla el proyecto





La intervención no se limitará a la construcción de la segunda calzada.

Según el proyecto presentado, también se ejecutarán banquinas pavimentadas, sin pavimentar y vegetadas en ambas calzadas, además de nuevos elementos destinados a ordenar los accesos y los movimientos de los vehículos.

Está prevista la construcción de 13 nuevos accesos y retornos simples, junto con 14 alcantarillas transversales.

El proyecto también incorpora nueve dársenas y refugios para pasajeros, además de la colocación de barandas metálicas, iluminación en intersecciones y nueva señalización horizontal y vertical.

Todos estos elementos forman parte de una intervención integral sobre el corredor, que busca no solamente sumar una nueva calzada sino también mejorar las condiciones generales de circulación.





Una inversión de casi $154 mil millones





La obra tiene actualmente una inversión estimada de $153.994 millones.

El financiamiento será mixto y estará compuesto por fondos provinciales y un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El proyecto se encuentra actualmente en proceso previo a la licitación y, de acuerdo con el cronograma informado durante la presentación, la apertura de sobres está prevista para octubre de este año.

Una vez terminada, la nueva autovía quedará incorporada a la concesión de Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA), empresa dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense.





El impacto para la región





La transformación de este tramo de la Ruta 11 es considerada por la Provincia como una obra estratégica para la costa atlántica.

El corredor es utilizado durante todo el año por residentes, trabajadores, productores, transportistas y servicios de emergencia, pero además registra un fuerte incremento de circulación durante las temporadas turísticas.

La incorporación de una segunda calzada apunta a generar mayores condiciones de seguridad vial y una circulación más fluida, además de reducir los tiempos de viaje entre las localidades conectadas por la ruta.

Para los municipios atravesados por la traza, la obra también representa una mejora potencial en materia de conectividad y puede tener incidencia sobre el movimiento turístico, comercial y productivo.

En el caso de General Madariaga, la intervención representa una modificación sobre uno de los principales corredores de conexión de la región, al quedar el distrito incluido dentro de los 48 kilómetros contemplados en el proyecto.

Katopodis vinculó la obra con el desarrollo regional

Durante la presentación, Katopodis sostuvo que el proyecto forma parte de una estrategia más amplia para completar la transformación de distintos sectores de la Ruta 11.

“Fue una reunión de trabajo con instituciones locales, entidades empresarias, vecinos, vecinas e intendentes para darles la información completa de esta obra que se encuentra a licitar y, fundamentalmente, conversar y escuchar”, expresó.

El ministro también vinculó el proyecto Mar de Ajó-Pinamar con la obra que actualmente se ejecuta entre Villa Gesell y Mar Chiquita.

Según explicó, ese esquema ya permitió habilitar 41 kilómetros de ese tramo y se prevé que los trabajos finalicen durante este año.

“Es el mismo esquema que estamos llevando adelante entre Villa Gesell-Mar Chiquita, que ya tiene 41 kilómetros habilitados al tránsito y termina este año”, señaló.

Y agregó que, con ambos proyectos, la Ruta 11 alcanzará 287,2 kilómetros de autovía entre Esquina de Crotto y Mar del Plata.





El otro gran tramo de la Ruta 11





La obra entre Villa Gesell y Mar Chiquita comenzó en diciembre de 2023 y comprende una intervención de 72,4 kilómetros, entre los kilómetros 410 y 482 de la Ruta Provincial 11.

Allí también se construye una segunda calzada, de 7,3 metros de ancho, además de la repavimentación de la ruta existente.

La Provincia plantea ambas obras como parte de una continuidad sobre el corredor interbalneario.

Actualmente, la Ruta Provincial 11 tiene una extensión total de 583 kilómetros, atraviesa 17 municipios y bordea sectores de las costas del Río de la Plata y del océano Atlántico.

Ya existen 189 kilómetros transformados en autovía en diferentes sectores comprendidos entre Esquina de Crotto, en Tordillo, y Mar del Plata, en General Pueyrredón.

Con las obras de Villa Gesell-Mar Chiquita y Mar de Ajó-Pinamar, la Provincia prevé llevar esa extensión hasta los 287,2 kilómetros de autovía.





Una presentación abierta a instituciones y vecinos





La actividad desarrollada en Mar de Ajó fue además el quinto encuentro impulsado por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos dentro de una modalidad de presentación y participación denominada “Ministerio Abierto”.

La iniciativa busca acercar a las comunidades información sobre obras estratégicas, explicar sus características, avances y plazos y generar espacios de intercambio con instituciones, empresas, organizaciones y vecinos.

Anteriormente se realizaron encuentros relacionados con distintas obras bonaerenses, entre ellas la intervención de La Rambla en Mar del Plata, la adecuación del cauce del río Areco en San Antonio de Areco, la refuncionalización del canal Maldonado en Bahía Blanca, el tramo V del Plan Maestro Integral del río Salado y la Estación Transformadora de Quequén, en Necochea.

En este marco, el Ministerio también creó una plataforma destinada a concentrar las distintas instancias de participación y facilitar el acceso a información pública sobre obras, proyectos y servicios.

Para la región, el próximo paso concreto será la licitación del proyecto de transformación de la Ruta 11. Si se mantiene el cronograma anunciado, las ofertas serán abiertas en octubre, dando inicio a una nueva etapa para una obra que, una vez concretada, modificará de manera sustancial uno de los principales corredores viales de conexión entre Mar de Ajó, General Lavalle, General Madariaga y Pinamar.