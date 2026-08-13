Femicidio en Villa Devoto: mató a su esposa a puñaladas mientras los hijos dormían y luego intentó suicidarse

Un hombre fue detenido esta mañana en el barrio porteño de Villa Devoto, acusado de matar a su mujer a puñaladas e intentar escapar del lugar.

El crimen ocurrió en Pedro Morán al 5200, cerca de la esquina de Lope de Vega. La víctima fue identificada como Romina Calvo, de 40 años. De acuerdo al testimonio de una panadera que trabaja en un local contiguo a la casa, se encontraba discutiendo con su marido. "¿Qué hacés, hijo de puta?", fue el grito que escuchó la empleada.

Minutos después, a las 6:50, entró un llamado al 911. Fue realizado por el hijo de la pareja, un joven de 21 años quien denunció que su padre habría matado a su madre y luego escapó.

De acuerdo al relato que hizo, él se encontraba durmiendo y fue su hermana de 8 años quien descubrió el crimen. "Despertate que papá mató a mamá", lo fue a buscar la menor. El hijo mayor vio a su madre desvanecida y llamó a la policía.

Al llegar al lugar, el SAME encontró a la mujer muerta. Tenía una herida de arma blanca en el cuello. "No pudimos hacer nada", explicó Alberto Crescenti, titular del SAME, a TN .

A 200 metros del lugar se encontraba un hombre, señalado como su pareja, que también tenía heridas de arma blanca en cuello, abdomen y fémur. Si bien se deberán hacer las pericias, desde el SAME indicaron que las heridas del hombre habrían sido auto infligidas . En el lugar donde lo detuvieron encontraron manchas de sangre.

El hombre, identificado como Walter V., fue trasladado al Hospital Vélez Sarsfield, donde intentaban mantenerlo con vida. De acuerdo a los primeros partes médicos, perdió muchísima sangre.

Está detenido y acusado del crimen de su esposa. La causa está a cargo del juzgado Número 62, a cargo del Dr. Bonano, secretaría N°79 del Dr. Juan Pablo Petrecca

Fuente: Clarín