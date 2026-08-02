Facundo Medina y las teorías conspirativas contra la Argentina en la final del Mundial ante España

Las interpretaciones sobre las palabras de Lionel Messi durante la entrada en calor. La falta de ataques de la Argentina . La supuesta ausencia de intensidad de algunos futbolistas. La conveniencia política de que la selección nacional no volviera a consagrarse. El posible impacto de la bandera de las Malvinas exhibida tras la victoria ante Inglaterra. Aparentes presiones del FBI y amenazas de detención contra autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino . Arreglos por las apuestas. Esas y otras teorías surgieron el 19 del mes pasado, inmediatamente después de la victoria (1-0) de España en la final del Mundial...

Desde ese momento, las distintas versiones tomaron fuerza y crecieron hasta niveles impensados. Los rumores, obviamente, también llegaron a los oídos de los futbolistas de la selección dirigida por Lionel Scaloni . Y muchos de ellos, poco a poco, en medio de sus vacaciones, fueron refiriéndose a los rumores. Uno de ellos fue el defensor Facundo Medina , que tuvo el privilegio de sumar minutos durante el certamen (incluso durante la final en Nueva Jersey).

El jugador de Olympique de Marsella dijo que su mamá “dudó un poco” a partir del pobre rendimiento del equipo en la final y por las teorías que empezaron a escalar, sobre todo en las redes sociales. “Dale, ¿vos también te vas a prender en eso? ¡Dejate de joder!’. ‘¡Dejate de hinchar los huevos!’, le digo" , comentó Medina, en un adelanto de una entrevista en el programa Ferné con Grego.

En otro tramo de la charla, expresó: “¿Qué te pensás...? Queríamos ganar como todos . Nos tocó perder y hay que aceptarlo (...) Llegamos al aeropuerto, disfrutamos de la gente que nos fue a bancar. Sentimos amor, fue una caricia al alma, nos quedamos con eso”.

ADELANTO DE FACUNDO MEDINA EN FCG! ⚽🇦🇷 Este Domingo 23hs en mi canal y a la medianoche, después de Gran Hermano, por @telefe y @streamstelefe 🔥 #FerneConGrego #StreamsTelefe pic.twitter.com/xksl6C1sHW

La incertidumbre que se generó fue tan grande que Carlos Mac Allister , padre de Alexis y reconocido exjugador, le envió un mensaje a su hijo para conocer el detrás de escena. “Le escribí a Alexis: ‘¿Che que pasó en el vestuario? ¿Pasó algo?’. Entré en la misma lógica de la duda. Si entré yo en la lógica de la duda, que si hubiese pasado algo mi hijo me hubiese dicho al toque, ¡imagínense todo el resto!“, afirmó el exjugador de Argentinos Juniors, Boca, Racing y Ferro en diálogo con Radio La Red .

“Me dijo que no, que hablaban de salir a jugar, en el sentido futbolero, de jugar, de tocar, rotar, triangular, de no patear para arriba, de no dividir la pelota. Se estaban refiriendo a eso. Después hay un montón de dudas que empiezan. En estos días, también por ese post que se hizo, mucha gente me escribe y algunas personas me han puesto así”, dijo el exlateral que actuó en la selección.

🐐🗣️ "PENSEMOS EN JUGAR NOMÁS" La ARENGA de Lionel Messi en la previa a la final del Mundial. pic.twitter.com/SrbwDNKyil

Mac Allister (padre) hizo alusión al video que trascendió, donde se observa a Messi arengando al resto de sus compañeros antes de la final de la Copa del Mundo que jugó la selección argentina ante España.

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Fuente: La Nación