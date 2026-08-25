Explican cómo calmar un raro síndrome de taquicardia que puede ocurrir al ponerse de pie o mirar hacia arriba

Hasta hace muy poco tiempo, el denominado Síndrome de Taquicardia Ortostática Postural (POTS, por sus siglas en inglés) no había sido identificado como un trastorno particular. Hoy la ciencia ha logrado describirlo y circunscribirlo , como así también se ha visto la forma de calmar los síntomas que produce. Su impacto en la salud pública no es despreciable: se estima que una de cada 100 personas pueden sufrirlo.

El tema acaba de ser actualizado a partir de un artículo publicado en el Journal of the American Medical Association (JAMA), en el que se ofrece una serie de pautas para aplacar el cuadro . El síndrome se caracteriza por un aumento exagerado de la frecuencia cardíaca y otros síntomas multisistémicos, que pueden ocurrir cuando una persona se pone de pie (dentro de los diez minutos posteriores) o inclina la cabeza hacia arriba .

“El POTS puede afectar considerablemente el funcionamiento diario y la calidad de vida”, afirma el artículo del JAMA. Se da porque el cuerpo no regula bien el flujo de sangre y la gravedad hace que ésta se acumule en las piernas, en detrimento de su llegada al cerebro y al corazón. El hecho de pararse es un factor desencadenante, como así también echar la cabeza hacia atrás, debido a la tensión en el cuello y la alteración de la circulación .

Esto determina un aumento sostenido de la frecuencia cardíaca en al menos 30 latidos por minuto (y de 40 o más latidos en adolescentes de 12 a 19 años), acompañado de otros síntomas : palpitaciones, mareos, náuseas, vómitos, gastroparesia, anorexia, debilidad generalizada y dolor muscular, a pesar de la ausencia de patología estructural en los órganos cardiovasculares, gastrointestinales y neurológicos.

El POTS -explica el JAMA- afecta predominantemente a mujeres (son el 90% de los casos), con una incidencia máxima entre los 13 y los 29 años . “Sin embargo, la prevalencia real sigue siendo incierta, en parte debido a la falta de reconocimiento y a la ausencia de un código de diagnóstico específico para el POTS hasta 2022”, explican los autores estadounidenses y canadienses a cargo del trabajo.

Otros síntomas comunes incluyen, además de los mencionados, fatiga, disfunción cognitiva (“niebla mental”), intolerancia al ejercicio, hinchazón abdominal, estreñimiento, diarrea y trastornos del sueño. El artículo cuenta que en una encuesta a 4.835 pacientes , aproximadamente el 70 por ciento informó de un deterioro funcional sustancial y la pérdida de participación escolar o laboral, y la mediana del retraso diagnóstico fue de 24 meses.

Un denominador común es que en el 30% al 40% de los casos , los síntomas comenzaron dentro de los tres meses posteriores a infecciones, como el Covid , el virus de Epstein-Barr y la gripe . “La evaluación inicial debe descartar otras afecciones que causan taquicardia sinusal, incluyendo enfermedad tiroidea, insuficiencia suprarrenal, feocromocitoma, miocardiopatía, valvulopatía cardíaca, cardiopatía congénita, enfermedad pulmonar crónica, y efectos de medicamentos (por ejemplo, estimulantes, inhibidores de la recaptación de norepinefrina y diuréticos), anemia y deshidratación.

Según explican los investigadores, pertenecientes a la Universidad Northwestern (Chicago), Universidad Johns Hopkins (Baltimore), Universidad de Calgary (Alberta y el Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt (Nashville) el tratamiento de primera línea incluye estrategias no farmacológicas , como el aumento de la ingesta de líquidos y sodio, el uso de prendas de compresión para la parte inferior del cuerpo, evitar la exposición al calor, la deshidratación y permanecer de pie durante periodos prolongados, y realizar entrenamiento aeróbico estructurado y supervisado.

Luego, las terapias farmacológicas “deben individualizarse y pueden incluir betabloqueantes, ivabradina, midodrina, fludrocortisona y piridostigmina, aunque la evidencia que respalda muchas intervenciones terapéuticas es limitada debido al tamaño reducido de los estudios y la falta de ensayos aleatorizados a gran escala”, aclaran los expertos.

Editor jefe de la sección Sociedad

Fuente: Clarín