Valentina, la hija de Mario Pergolini que debutó en Popstars

El lunes por la noche, apenas unos minutos antes de que Mario Pergolini comenzara con una nueva emisión de Otro día perdido , apareció en la pantalla de Telefe Valentina, su hija . La menor de los tres hijos que el conductor y empresario de medios tiene con su mujer, Dolores Galán , fue una de las 13.000 chicas que coparon el Parque Roca para la primera audición de Popstars , el reality de canto que busca descubrir talentos y formar una banda musical.

Luego de una larga cola, por fin llegó el turno de Valentina. Vestida con un body plateado de mangas cortas y un pantalón fucsia brillante, mostró su número a los jurados, se acomodó y cantó un fragmento de “...Baby One More Time”, el tema que consagró a Britney Spears en 1998 y la convirtió en la “princesa del pop”.

Poco después de su presentación, las cámaras del show se acercaron hasta ella para consultarle por la experiencia. “Siento que hay muy linda energía. Un montón de chicas que vienen todas por lo mismo. Está buenísimo. Estoy súper contenta”, dijo con una gran sonrisa. Antes del final del programa, Nicolás Vázquez anunció las elegidas para pasar a la siguiente etapa. Con el número 2274, Valentina fue una de ellas.

Valentina Pergolini tiene 20 años y es la hija menor de Mario Pergolini y Dolores Galán. Si bien su papá fue primero uno de los personajes más disruptivos de la televisión y la radio y luego se convirtió en un reconocido empresario de medios, poco se sabía de ella hasta ahora: la familia siempre se ocupó de mantener su vida privada alejada de los medios. Sin embargo, su deseo de convertirse en actriz llevó a Valentina a un primer plano el año pasado, cuando debutó en el teatro musical con Despertar de primavera . Todo por mérito propio.

“Es la primera producción que hago. Toda mi vida estudié actuación, canto, baile e hice presentaciones y muestras, pero profesionalmente es mi primera vez. Es una obra hermosa que en algún momento te interpela”, le confesó en ese momento a LA NACION, tan feliz como entusiasmada.

Aunque creció bajo la mirada de uno de los hombres más reconocidos de los medios argentinos, Valentina siempre contó con el apoyo de su familia para construir su propio camino. “A mi papá siempre que puedo le pido un consejo y lo escucho porque es de los mejores consejeros que tengo”, explicó. Y recordó una enseñanza que le quedó especialmente grabada: “Siempre me dijo que un buen artista sabe de los dos mundos, delante y detrás de cámaras”.

El deseo de convertirse en actriz se despertó en Valentina cuando, de niña, se sentaba frente al televisor. Primero fue Chiquititas y luego Casi ángeles y Rebelde Way . “Vi todo el universo Cris Morena. Y fui muy fan de Violeta , Hannah Montana y Victorius . Yo quería estar ahí. También iba al teatro y me fascinaba. Y acompañaba a mi papá a la radio, sobre todo, porque cuando hacía tele yo era muy chiquita. Estar viviendo esto es un sueño”, repasó en la previa a su primer trabajo como actriz.

Una vez que terminó el colegio, Pergolini apostó por seguir nutriendo su pasión. “Siempre supe que quería ser una artista completa, subirme a un escenario, estar frente a una cámara y actuar. Y el teatro musical combina todo lo que me gusta. Me decidí por estudiar artes escénicas”, explicó. Además, para “ser una artista completa”, mientras iba a castings y workshops comenzó a trabajar como asistente de producción en Club Media. Allí fue parte de espectáculos como Rent y El Principito . Esa experiencia la terminó de convencer de que ese era el camino. “Estar ahí y ver ese mundo desde adentro fue increíble. Moría de ganas por estar en el escenario”, confió.

Mientras prueba suerte en Popstars , Valentina sigue con su formación: además de artes escénicas, toma clases de danza, teatro y canto. Fuera de los escenarios, ella disfruta pasar tiempo con sus amigos y cocinar. También le gustaría seguir vinculada a la producción y algún día escribir una obra.

Fuente: La Nación