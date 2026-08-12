“Escuché disparos y nos dimos cuenta de que era Pity”: la declaración de un testigo en el juicio contra el músico

Cristian Pity Álvarez llegó a juicio acusado por el crimen de Cristian Díaz , un vecino de Villa Lugano. En la segunda audiencia del debate, declaró Alejandro Marcelo Pedrozo, un vecino y taxista que vivía cerca del lugar del hecho.

Contó que la noche del crimen estaba en su departamento, en el noveno piso de la Torre 12 A del barrio Samoré, cuando escuchó los disparos. “Abrimos la ventana y miramos para abajo y vimos el cuerpo sobre la vereda. Vimos una pareja. Había una chica también. Nos preguntamos si era el Pity y por la forma de caminar, desde el piso nueve, sacamos la conclusión de que podía ser. La chica gritó ‘no, no, no, qué hiciste Cristian’ . Ahí nos dimos cuenta de que era el Pity. Escuché tres disparos, si mal no recuerdo”, relató.

Pedrozo explicó que no pudo ver con claridad la cara de la persona que se alejaba del lugar porque llevaba un camperón grande y la capucha puesta. Sin embargo, aseguró que reconoció la forma de caminar de Pity.

Después de escuchar los disparos y los gritos, él y su pareja llamaron al 911 y bajaron a la calle. “Cuando bajamos estábamos solos. A Díaz no lo conocía”, contó. También recordó que vio al hombre tendido en la vereda, herido y junto a un pequeño charco de sangre.

El cuarto testigo de la jornada fue Raúl Alberto Prieto , amigo de Pity y padrastro de Agustina Inbernoz, novia del cantante. Durante su declaración, contó que la noche del crimen esperaba al músico en el boliche Pinar de Rocha. Una vez en el lugar, aseguró que lo vio apurado y que el acusado le dijo: “Maté a un chabón” . Prieto relató que no le creyó y siguieron caminando hasta que se acercó una chica a pedirle una foto.

Sobre el estado en que se encontraba el cantante esa madrugada, Prieto aseguró que era habitual verlo bajo los efectos de las drogas .

Más tarde, según su testimonio, Pity le pidió que lo llevara para entregarse. “Llevame que me voy a entregar” , le habría dicho. Prieto contó que primero se dirigieron a una comisaría, pero durante el trayecto Pity cambió de opinión y quiso ir a otra ubicada sobre General Paz.

Sin embargo, cuando pasaron por el Bingo de Caseros, le pidió bajarse: “Dejame acá, que yo me arreglo” . El testigo aseguró que hizo una o dos cuadras más, regresó a su casa y buscó a su hija. Allí, según relató, ella le contó que Pity le había dado el arma para descartarla. “Tirala ahí, tirala ahí”, le dijo.

El testigo comentó que Agustina tardó en contarle todos los detalles de lo que había sucedido aquella fatídica noche: “Le tuve que sacar las cosas a cuenta gotas porque estaba en estado de shock. Hasta ese momento no me había dicho lo del arma; eso me lo contó cuando vino la madre de Cristian a casa. Encima ya lo habíamos escuchado por televisión”.

Finalmente, la segunda jornada del juicio terminó y el debate pasó a un cuarto intermedio hasta el viernes a las 10 . Para esa audiencia, la fiscalía propuso ocho testigos: uno de ellos será Carlos Ulises Stiempcich , amigo de la víctima, que no pudo presentarse hoy.

En total, durante la jornada de este miércoles declararon Verónica Román, Agustina Inbernoz -quien lo hizo por Zoom y sin la presencia de la prensa - , Alejandro Marcelo Pedrozo y Raúl Prieto Inbernoz . Por su parte, la tanda de testigos policiales quedaría para la audiencia de la próxima semana.

Fuente: TN