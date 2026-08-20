“Eran dos nenes enfierrados”: golpearon a un padre y le apuntaron a su hijo de 8 años para robarle el auto en Lanús

Delincuentes golpearon a un hombre delante de su hijo para robarle el auto . El episodio ocurrió cuando llegaban a su casa, en Lanús, y toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de la cuadra.

Fernando, estaba junto a su pareja, Luz, y su hijo de ocho años, cuando ocurrió el ataque. Estaban a metros del ingreso al edificio en el que viven. Según relató la víctima a eltrece , el nene no se recupera de lo que vivió y no quiere salir ni para ir a la escuela .

“ Está destruido, no quiere salir a la calle . Estamos, la verdad, destruidos, es una situación horrible”, contó Fernando, quien aseguró que siempre dan una o dos vueltas para mirar bien y evitar robos.

“Esta vez nos confiamos, yo le dije a mi señora, ‘¿y estos dos?’ y ella me dijo ‘no, son dos nenes’, porque esa es la verdad, son dos nenes, dos nenes enfierrados ”, dijo sobre los delincuentes, que según las primeras averiguaciones, se tratarían de dos menores que fueron identificados por las autoridades.

A Fernando lo tiraron al piso, lo golpearon y lo amenazaron con un arma, con la que también le apuntaron a su hijo: “ Yo no les quería dar la llave, pero cuando le apuntan al nene, no me queda otra . Una situación horrible”.

“Estacionamos, vamos cruzando con el nene, se dan vuelta ellos dos y ahí pasa todo lo que vieron en los videos”, recordó. Los ladrones se subieron al coche, lo pusieron en marcha y casi lo atropellan al escapar. “Te da una sensación de impotencia. Trabajamos todo el día, y en un segundo te sacan todo” , expresó indignado.

Fernando contó que la Policía los tiene identificados, pero “no pueden hacer nada” porque son menores. “ La policía sabe quiénes son, saben dónde viven, pero no pueden hacer nada al ser menores de edad . Vienen y los busca un familiar. A mí me dijeron, ‘ahora ni los padres vienen, viene un familiar, un vecino y los saca’”, relató.

“Supuestamente, la Fiscalía de Avellaneda va a dar la autorización para que la Policía actúe. Pero lo cierto es que hasta ahora el vehículo no apareció, a nosotros nos arruinaron la vida con el nene” agregó.

“Nosotros tenemos que seguir trabajando, ella es docente, yo tengo mi trabajo, pero el tema es el nene. Porque ni siquiera a la escuela quiere ir . Los compañeritos le mandan mensajes, ‘vení, te esperamos’, pero el miedo no se lo saca nadie ”, lamentó.

“Todos mis amigos, familiares, me dicen ‘la sacaste barata’... no, no la saqué barata, no puede ser más esto ”, concluyó.

Fuente: TN