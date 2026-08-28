Encontraron al joven de 18 años que había desaparecido después de ir a ver el eclipse al puente de la Facultad de Derecho

El joven de 18 años, que había desaparecido esta madrugada después de salir a cenar con un amigo y quedarse a ver el eclipse, fue encontrado esta tarde por el equipo de búsqueda de personas de la Policía de la Ciudad.

Fuentes policiales indicaron a TN que estaba alojado en un hotel del barrio porteño de Recoleta. Así pudieron corroborarlo luego del seguimiento de las cámaras de seguridad y tareas de vigilancia en la zona.

Su padre Carlos había contado más temprano a este medio que el adolescente fue a ver el eclipse en el puente peatonal de la Facultad de Derecho después de comer. Luego, acompañó al amigo a la parada de colectivo frente al MALBA y debía regresar a casa, sobre Santa Fe y Paraná, pero nunca llegó.

“Estuvimos mandándonos mensajes hasta la 1:20 de la mañana. El teléfono está apagado”, informó cuando todavía se desplegaba la búsqueda.

Fuente: TN