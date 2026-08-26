El repliegue de la tropa digital del asesor Santiago Caputo lo colocó en un lugar preponderante en la comunicación en redes del gobierno de Javier Milei . Pero el arranque no parece sencillo: Santiago Oría ya sufrió un traspié en su nuevo rol de comunicador “potenciado” del oficialismo en las redes sociales.

Así quedó en evidencia ayer, cuando el Director de Realización Audiovisual de la Presidencia comentó un posteo en la red X de otro comunicador libertario, Alejandro Rozitchner , pero las respuestas que suscitó dejaron en evidencia el uso de bots para darle mayor impacto a su mensaje.

“Principio de locura populista: ¡no vamos a permitir que nos arrebaten nuestra pobreza!“, escribió ayer en X Rozitchner − hijo del filósofo León Rozitchner−, un exasesor de Mauricio Macri que abrazó las ideas de Javier Milei y se convirtió en un ariete en las redes, donde cuestiona e insulta a periodistas, economistas o cualquiera que exprese una crítica al Presidente y sus medidas.

“Son pobristas!!! Piden literalmente estar peor!!!” , celebró el comentario Oría. Al momento de esta publicación, la respuesta del funcionario de Milei había sido “vista” en X unas 323.000 veces . Diez veces más que el comentario original de Rozitchner. Pero no fue solamente por la influencia en redes del funcionario, sino por un detalle que no tardó en pasar desapercibido.

Los bots son, básicamente, cuentas automatizadas (su nombre viene de “robot”) que se contrata n para que multipliquen por cientos o miles las interacciones de un usuario real, o de otro bot, en las redes. El objetivo es darle una trascendencia mayor de la real a un mensaje o usuario determinado. Y para ello se programan las respuestas, en secuencias preorganizadas.

Una de las claves del éxito en el uso de bots es que no parezcan, precisamente, bots. Y para ello, las cuentas falsas mejor elaboradas suelen tener hasta una “historia de vida” y una “personalidad” asociada. Pero, sobre todo, no deben dejar en evidencia las órdenes programadas que deben cumplir . Y eso es lo que le falló a los bots que le dieron relevancia al posteo de Oría: fueron publicados sin borrar las órdenes .

“Reply 11:Terrible lo de los kirchneristas” , reaccionó la cuenta Fatimah. Nur hasanah (@FatimahH8414), un bot que publica tuits en inglés y principalmente retuitea publicidades del exterior y el sector crypto, pero que eligió expresarse en castellano para responderle a Oría y criticar al kirchnerismo.

Los ejemplos se repitieron por decenas. “Reply6:Los kukas no pueden usar nunca mas el argumento de los nenes” , contestó el usuario Jarule (@bilintikcrew), radicado en Bandung , Indonesia , que también tuitea en inglés y redistribuye básicamente publicidades en sus mensajes.

No fue el único indonesio que decidió participar en la conversación. “Reply8:Tal cual, VLLC” , adhirió a los dichos de Oría y Rozitchner la usuaria Danu (@arman1danu), desde la trasnoche de Yakarta , que cerró su comentario con el tradicional “Viva La Libertad Carajo” de Milei.

“Reply3:Un lujo de medida! Se aprovechaban de los chicos” , reaccionó el usuario Olami (@ogudu_sunday), que celebró al gobierno libertario y criticó también al kirchnerismo desde Minna, la capital del estado de Níger , en la región central de Nigeria.

Su vecino, Rajmex Designs Gomining (@Rajmex7), que desde Nigeria también usa su cuenta para republicar publicidades, se entusiasmó al punto de considerar “extraordinario”, en mayúsculas, el posteo de Oría. En rigor, su respuesta completa fue: “Reply2:EXTRAORDINARIO. Los kukas usaban a los nenes” .

Los ejemplos no se acaban y, sin excepción, olvidaron de borrar la orden “Reply” y la secuencia en la que debían adherir a los cometarios de Oría .

Los usuarios de X no le dejaron pasar el tropiezo al cineasta de Milei. Algunos recopilaron los tuits robotizados para dejar en evidencia la operación, como el usuario El Rimo @Andreselrimo. “Aflojen con los bots”, reclamó, entre risas.

Otros aprovecharon la oportunidad para burlarse de Oría. “Reply22: Satisface a Javier. Caricias significativas desde Hurlingham” , escribió el usuario Hagrid de Boca, que recordó la fallida campaña de bots que años atrás protagonizó el macrismo.

“Se te olvidó sacarle “REPLY” en la granja de bots- esto a CERIMEDO no le pasaba", se sumó el usuario Diego Chamot, en alusión a Fernando Cerimedo , el exasesor de Milei detenido en Bolivia como presunto instigador del intento de asesinato de Nadia Beller.

El usuario Lucas223 (@Lucas70392595) decidió, finalmente, preguntarle a la inteligencia artificial de X, Grok , si los comentarios de Oría contenían bots. “Sí, se ven varias cuentas con nombres y perfiles ajenos a Argentina ( muchas crypto o extranjeras ) repitiendo frases idénticas como “son unas mierdas que usaban a los nenes” o “EXTRAORDINARIO. Los kukas usaban a los nenes”. Eso es patrón típico de bots ", respondió la herramienta de Elon Musk.

Hola @grok en los comentarios pusieron bots ?

Algún usuario apuntó a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, al mencionarla junto a la fórmula “Reply3%”, en alusión a la causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. Otros responsabilizaron del fallido a Santiago Caputo.

Oría, precisamente, ganó espacio e influencia en el esquema de comunicación libertaria de la mano de Karina Milei ante el repliegue de la tropa de Caputo, que ya no domina el escenario de las redes como cuando llegó al poder Javier Milei.

Sus detractores hablan de un “apagón digital” de los militantes “celestiales”, que comenzó con la pelea por las listas electorales contra la tribu karinista en los comicios de 2025 y se profundizó con el escándalo por el crecimiento patrimonial de Manuel Adorni.

Cerca de Caputo apuntaron que “las redes son personas de carne y hueso que responden a un input” (insumo) y que “si el input es el correcto, se mueven; si no es el correcto, no se mueven”. Una fórmula que también esconde una crítica a las medidas del Gobierno.

Ante ese repliegue, en las últimas semanas Oría creció en visibilidad, con renovados ataques directos en sus redes sociales a periodistas, economistas y opositores con ideas diferentes a las del Gobierno, muchas de ellas reposteadas por el Presidente.

“Entiendo que sí”, respondió ayer el vocero presidencial, Adrián Ravier , cuando lo consultaron por eventuales nuevas tareas de Oría en la comunicación vía redes sociales, algo que otros funcionarios desmienten.

Por la tarde, Ravier tuvo que desdecirse: “Sobre mi respuesta respecto de la comunicación del gobierno nacional, hago una importante aclaración: no hubo ni hay ningún cambio en el organigrama de comunicación del Poder Ejecutivo, ni designación alguna, ni traspaso de responsabilidades entre áreas” , escribió en la red X.

“Gracias Adrian por aclarar que los roles de cada uno de los encargados en las distintas facetas de la comunicación de gobierno siguen de la misma manera”, retrucó Oría.

Desde el Gobierno, aunque ya habían reafirmado que “en los últimos días no cambió nada” en la comunicación oficial, sostienen que Oría maneja un “esquema digital de cuentas”, que serían unos 70, desde las que salen los furibundos ataques a opositores y loas al Gobierno, expresiones de la batalla cultural, de la que el cineasta y realizador es soldado fiel.

“Hoy la militancia se hace por las redes, por eso trabajamos ahí”, contestaron a LA NACION desde una oficina en la que se desempeña Oría, hoy repotenciado en las redes.

Fuente: La Nación