Un nene de 5 años fue a denunciar a su tío porque lo empujó y descubrieron que el “acusado” tenía la misma edad

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Gabriel Carvalho, de 5 años, acudió a un policía militar para denunciar que su tío Rafael Carvalho, también de 5 años, lo había empujado mientras corrían. El curioso episodio ocurrió en Senador Canedo, en la región metropolitana de Goiânia, Brasil, y quedó registrado en video.

El hecho ocurrió el lunes 17 de agosto durante un evento social en el que participaban los niños. Gabriel se acercó al policía Guilherme Toledo y le contó que había sido empujado. El agente le pidió que buscara al responsable y el niño regresó acompañado por Rafael.

La situación sorprendió al policía, quien inicialmente pensó que Gabriel estaba denunciando a un adulto. Sin embargo, descubrió que el supuesto agresor era otro niño de la misma edad y, además, su tío.

“Me preocupé bastante en ese momento y busqué cerca para ver si había algún adulto. Al conversar un poco más con él, noté que el tío era otro niño”, contó el policía a TV Anhanguera.

El episodio incluso tuvo una particular “audiencia” simulada por el agente y su esposa, la abogada Thainara Alexandre, quien asumió en broma la defensa de Rafael. Durante el encuentro, los niños se dieron la mano.

Finalmente, durante una entrevista para televisión, Gabriel y Rafael sellaron la reconciliación con un abrazo, demostrando que el pequeño conflicto había quedado atrás.

La madre de Gabriel, Lara Carvalho, explicó que Rafael empujó a su sobrino en una fila porque quería que avanzara más rápido. Gabriel entonces decidió acudir al policía en lugar de responder con violencia.

“En casa siempre les dejamos claro que, ante un conflicto, deben llamar al adulto responsable más cercano e informar lo ocurrido para que el adulto resuelva la situación y no actuar con violencia”, explicó Lara.

La familia confirmó que ambos son efectivamente tío y sobrino. Lara tuvo a Gabriel en 2021, mientras que su madre tuvo a Rafael ese mismo año, con apenas dos meses de diferencia.

La madre incluso tiene una divertida teoría sobre la coincidencia: “Eran ángeles amigos en el cielo. Cuando Rafael fue elegido para bajar a la panza de mamá, dejó a Gabriel tan triste allá arriba que Dios, dos meses después, dejó que él bajara a la panza de su hermana”.