Las razones del pedido de licencia del jefe de la Aduana: desgaste, roces con la ARCA y el reverdecer de la interna libertaria

José Andrés Velis solicitó este miércoles y obtuvo, vía sistema electrónico, licencia de quince días como Director General de la Aduana, uno de los puestos más sensibles de la administración nacional.

Sin aviso previo a la Casa Rosada, cuyos voceros se mostraron sorprendidos por la noticia, la eventual salida de Velis, no confirmada ni desmentida por el Gobierno, supone una nueva baja para el esquema de poder del asesor presidencial Santiago Caputo , con influencia decisiva en el área y a quien responde el veterano director de la Aduana.

“En la Aduana hay más internas que en el peronismo. Está todo roto”, respondió a LA NACION un conocedor de los entresijos del poder en el edificio de Azopardo al 300. Nombrado vía decreto en octubre de 2024, con la firma del presidente Javier Milei y la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , se necesita de otro decreto presidencial para que cese en su cargo.

Velis depende, de acuerdo al organigrama oficial, del titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Vázquez , también cercano al consejero presidencial. En el orden jerárquico, tiene debajo de sí a cuatro subdirectores, todos ellos con menos de un año en sus cargos, como Javier Ferrante (operaciones aduaneras metropolitanas), Andrés Kunisz (control aduanero), Carlos Zorzano (operaciones aduaneras en el interior) y Pablo Borgna (técnico legal aduanero). Uno de ellos, en especial Kunisz, parte de la “familia aduanera”, según contaron fuentes del sector, podría tomar el lugar de Velis si la licencia se transformara en alejamiento definitivo.

En sus más de cuatro décadas de trayectoria, Velis ha pasado por distintos puntos sensibles de la Aduana : fue jefe de División Operativa en el Aeropuerto de Ezeiza; del Departamento Operacional Aduanero; de la División Resguardo I y II; y del Departamento Asistencia Administrativa y Técnica de Buenos Aires. Jubilado al asumir su actual puesto, respondió durante años al jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray , quien “nombró y ascendió a un montón de funcionarios que hoy están en rangos altos en subdirecciones. El tampoco se terminó de ir nunca de la Aduana”, según comentaron fuentes con conocimiento del organismo de control. Velis, considerado un buen “técnico operativo, muy ejecutivo” por dos de sus excompañeros de trabajo, estuvo además en la dirección de puertos durante la gestión de Guillermo Michel, cercano a Sergio Massa , como director de Aduanas.

La llegada de Vázquez a la ARCA, en reemplazo de Juan Pazo , a mediados de diciembre del año pasado, supuso un cambio negativo para Velis. Con “manejo prusiano” del área, Vázquez habría dispuesto algunos movimientos que disgustaron a Velis, una situación de “desgaste” que habría derivado en el pedido de licencia.

Nacida en el siglo XVI con la llegada del adelantado Pedro de Mendoza a estas tierras, la Aduana fue, a la vez, el órgano encargado del control de los bienes que ingresan y salen del país, y foco de sospechas de contrabando y corrupción. Los distintos gobiernos han designado personas de su confianza en la Dirección General de la Aduana, mientras las subdirecciones son ocupadas por funcionarios de carrera, que resisten el paso de las distintas administraciones y van rotando en distintos puestos del organismo.

En julio del año pasado, la Aduana quedó en el ojo de la tormenta por su responsabilidad en el ingreso, el 25 de febrero anterior, del avión privado propiedad del empresario Leonardo Scatturice , con Laura Belén Arrieta como única pasajera y -sobre todo- con diez bultos que no fueron revisados en su totalidad, antes de que el jet siguiera viaje hacia Francia, luego de varios días en un hangar de Aeroparque.

Tal como informó LA NACION , en septiembre del año pasado, una auditoría de la Sindicatura General de la Nación publicó un informe reservado mediante el cual se encontraron debilidades y grandes fallas en el sistema de cámaras para evitar delitos aduaneros. El ente detectó más de 290 deficiencias en el control por video del organismo. En el informe, en el que se evaluó el desempeño de la División Control Operacional del Centro Único de Monitoreo Aduanero (CUMA), se destacaron 291 cuestiones problemáticas y se encontraron más de 190 cámaras sin funcionar , que apuntan para cualquier lado, tapadas o con el circuito cortado, entre otras situaciones.

Fuentes del Gobierno, y también de la Aduana, aseguraron que, pase lo que pase con Velis, la influencia del asesor Caputo “se va a mantener”, sobre todo a través de Vázquez, aunque el consejero viene perdiendo terreno en los últimos meses, como en el Ministerio de Justicia, con la salida de Sebastián Amerio y la llegada del nuevo ministro Juan Bautista Mahiques y parte de la narrativa oficial, ahora en los hechos en manos del documentalista Santiago Oría .

Fuente: La Nación