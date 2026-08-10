Empieza el juicio contra Pity Álvarez acusado de matar a tiros a un hombre en Villa Lugano: qué pena podría recibir

Después de varias idas y vueltas judiciales, el juicio oral y público contra Cristian “Pity” Álvarez empezará hoy a las 10. El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados será juzgado en los tribunales porteños por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz , ocurrido en julio de 2018 en el complejo habitacional Samoré, en el barrio porteño de Villa Lugano.

La defensa del músico intentó suspender el inicio del proceso al argumentar que existían recursos pendientes que impedían avanzar según el artículo 353 del Código Procesal Penal de la Nación. Sin embargo, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOC) N° 29 rechazó el pedido y ratificó la fecha de inicio , en sintonía con la postura de la fiscalía.

El fiscal Sandro Abraldes, a cargo de la Fiscalía General N° 27, se opuso formalmente a la suspensión y sostuvo que el debate oral es el ámbito adecuado para garantizar los derechos del imputado y resolver las controversias.

Abraldes también remarcó que la participación en el juicio no representa un riesgo para Álvarez al considerar sus recientes apariciones públicas en recitales y entrevistas.

El juez Gustavo Goerner , acompañado por los magistrados Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro , encabezó la resolución que confirmó la aptitud psiquiátrica del acusado.

El tribunal tomó en cuenta los informes del Cuerpo Médico Forense, que determinaron que Álvarez cuenta con la capacidad cognitiva necesaria para afrontar el proceso penal .

Goerner advirtió que el trámite no podía quedar supeditado a tratamientos de rehabilitación de duración indefinida, ya que eso permitiría postergar el juicio de manera permanente . También subrayó la obligación del Estado de garantizar el derecho de las víctimas a obtener justicia en tiempo razonable.

El expediente principal reconstruye lo ocurrido en la madrugada del 12 de julio de 2018 , cuando Álvarez y Díaz discutieron en el barrio Samoré. Según la acusación, el músico sacó una pistola calibre 6.35 de su campera y le disparó en la cabeza a Díaz . Después, cuando la víctima cayó al suelo, le efectuó tres disparos más en la misma zona.

Después del asesinato, Pity tiró el arma en una alcantarilla y se escapó junto a su novia en un auto verde hacia el boliche Pinar de Rocha. En ese lugar se encontraron con el padrastro de la joven, que intentó convencerlo de que se entregara, pero el músico desistió de hacerlo camino a la comisaría. Su auto quedó abandonado a 100 metros de la discoteca, en Ramos Mejía.

Apenas 24 horas después se entregó en la Comisaría N°52 de Lugano. “Yo fui el que disparé. Lo maté” , admitió el cantante ante las cámaras al llegar poco después de las 6.30 del 13 de julio de 2018, aunque aclaró que lo hizo en defensa propia.

La causa había llegado a la instancia de juicio en noviembre de 2018, pero fue suspendida en 2021 y en marzo de 2023 por dictámenes médicos sobre la salud mental del acusado.

Además del homicidio, Álvarez deberá responder por privación ilegítima de la libertad, lesiones y amenazas contra su mánager y una amiga, hechos ocurridos en noviembre de 2016.

El proceso prevé 11 audiencias a lo largo de agosto y septiembre, en las que declararán unos 70 testigos. El tribunal resolvió que todas las partes podrán ejercer sus derechos y presentar pruebas ante el juez del caso.

La expectativa está puesta en el desarrollo del debate, que llega después de años de demoras y con la confirmación de que finalmente el músico está en condiciones de enfrentar el proceso judicial. En caso de ser condenado, podría enfrentar una pena de entre 8 y 25 años de cárcel.

Fuente: TN