“Ella no me conviene”: las cartas que escribió Julián Álvarez Guardia sobre su novia un año antes de que lo asesinara en Chaco

La causa que investiga el crimen de Julián Álvarez Guardia , apuñalado por su novia, Victoria Cantero , de 25, en Chaco , sumó un nuevo capítulo este miércoles: la hermana de la víctima entregó dos manuscritos en el que el joven expresaba su dolor y manifestaba su amor hacia la detenida.

Esta mañana, alrededor de las 10:30, Noelia Gómez Guardia se presentó en la Fiscalía para ampliar su declaración y entregó una carta escrita por su hermano, con fecha del 7 de abril de 2025 , un año antes del trágico final. “ Hoy me levante con ansiedad y depresión por la situación que estoy pasando”, comienza el escrito al que accedió Infobae .

“Me da dolor en el pecho la incertidumbre de no saber qué va a pasar, me pongo a hacer un balance y no me conviene ella , pero bueno el corazón es así”, continúa la carta escrita por Álvarez. “Hoy voy a intentar no hablarle pero mi realidad es que me estoy aislando de todo ”, concluye.

A su vez, la hermana de la víctima presentó una nota que el joven le había dedicado a Cantero. “Te amo inmensamente, sos una persona muy especial para mí y lo único que espero es tenerte siempre en mi vida. Feliz cumple fea”, dice el manuscrito.

Una vez fuera de la Fiscalía, en diálogo con medios locales, Noelia expresó: “ Quiero que esto termine, que este juicio termine lo más rápido posible para darle descanso eterno a mi hermano ”. A su vez, sostuvo que su hermano es inocente. “Pongo las manos en el fuego por mi hermano, él jamás le tocó un pelo a Victoria”, aseguró.

Por otro lado, apuntó contra la familia de la imputada y les pidió que salgan a hablar. “ Yo busco justicia . ¿Qué tanto callan? Solamente esa duda me queda”, sentenció.

Asimismo, Noelia le entregó a la fiscal dos entradas que demuestran que la noche del sábado 1 de agosto, un día antes del crimen, ambos habían ido a ver una película . Según pudo saber Infobae , el hallazgo de ambas notas y tickets ocurrió cuando los familiares de la víctima quisieron correr la camioneta del joven. Al inspeccionar el vehículo, Noelia encontró los manuscritos y las entradas.

En las últimas horas, también se conocieron los resultados del examen toxicológico realizado a la víctima. De acuerdo al informe al cual tuvo acceso este medio, al momento de su muerte, Álvarez presentaba 1,40 g/l de alcohol en sangre . Por otra parte, los estudios no detectaron la presencia de estupefacientes .

Estos nuevos detalles salieron a la luz luego de que la fiscal Ana González de Pacce le haya ordenado reserva a las partes y que no difundieran imágenes, registros audiovisuales o cualquier contenido del expediente .

Dicha medida alcanza a los abogados de la familia de la víctima como a los defensores de la joven que está imputada por el delito de homicidio agravado por el vínculo . De acuerdo a la resolución, la decisión se tomó luego de que la Fiscalía descubriera que los letrados habían difundido actos y constancias de la investigación .

Para Pacce esto podría afectar la imagen de los involucrados como el normal desarrollo de la investigación. Por otro lado, sostuvo que se investiga un hecho de “extrema gravedad”, por lo que remarcó la necesidad de proteger la dignidad y la memoria de la víctima y la de sus familiares.

Por el momento, Victoria Cantero continúa alojada en la Comisaría 11ª de Resistencia , mientras avanza la causa en su contra. Aún se aguardan los resultados de los exámenes para establecer cuándo y cómo se produjeron las lesiones que la joven presentaba al momento de su detención .

Fuente: Infobae